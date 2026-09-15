Энергетики «Россети Урал» повышают надежность электроснабжения жителей Белоярского муниципального округа

Специалисты свердловского филиала «Россети Урал» проводят комплекс мероприятий на территории Белоярского муниципального округа для подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2026-2027 годов.

С начала текущего года в распределительной сети 0,4 - 10 кВ энергетики выполнили капитальный ремонт семи трансформаторных подстанций, установили более 90 опор линий электропередачи (ЛЭП), обновили свыше 350 изоляторов, заменили порядка 2,5 километра провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Современный и высокотехнологичный СИП гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к минимуму возможность получения электротравмы. Кроме того, была выполнена плановая расчистка просек на территории в один гектар и проведена подрезка угрожающих веток на 6,5 километра в охранных зонах воздушных ЛЭП 0,4-10 кВ.

Также в преддверии ОЗП энергетики выполнили плановые работы на девяти центрах питания, обеспечивающих электроснабжение территорий Белоярского муниципального округа: отремонтировано 11 силовых трансформаторов 110/35 кВ, 16 высоковольтных выключателей 110/35/10/6 кВ, 15 разъединителей и короткозамыкателей, а также произведена модернизация силового оборудования с заменой двух масляных выключателей на вакуумные.

С июля 2026 года специалисты «Россети Урал» ведут реконструкцию силового оборудования на центре питания 110 кВ, отвечающего за надёжность электроснабжения потребителей Косулинского энергоузла – жителей развивающихся населённых пунктов вблизи Екатеринбурга и крупных коттеджных посёлков. Проект обновления подстанции предусматривает замену основного оборудования на более мощное: будут установлены два силовых трансформатора общей мощностью 80 МВА, выполнена модернизация существующих вводных ячеек в закрытом распределительном устройстве 10 кВ.

«Белоярский городской округ – динамично развивающаяся территория, где отмечается высокий рост жилищной, торгово-промышленной и логистической инфраструктуры. Специалисты свердловского филиала «Россети Урал» поэтапно модернизируют и обновляют объекты электросетевой инфраструктуры, чтобы обеспечить клиентов надежным и качественным электроснабжением в условиях предстоящих низких температуры и повышенных нагрузок на энергообъекты», – отметил директор свердловского филиала «Россети Урал» Константин Кононов.

Специалисты свердловского филиала «Россети Урал» проводят комплекс мероприятий на территории Белоярского муниципального округа для подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2026-2027 годов.

С начала текущего года в распределительной сети 0,4 - 10 кВ энергетики выполнили капитальный ремонт семи трансформаторных подстанций, установили более 90 опор линий электропередачи (ЛЭП), обновили свыше 350 изоляторов, заменили порядка 2,5 километра провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Современный и высокотехнологичный СИП гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к минимуму возможность получения электротравмы. Кроме того, была выполнена плановая расчистка просек на территории в один гектар и проведена подрезка угрожающих веток на 6,5 километра в охранных зонах воздушных ЛЭП 0,4-10 кВ.

Также в преддверии ОЗП энергетики выполнили плановые работы на девяти центрах питания, обеспечивающих электроснабжение территорий Белоярского муниципального округа: отремонтировано 11 силовых трансформаторов 110/35 кВ, 16 высоковольтных выключателей 110/35/10/6 кВ, 15 разъединителей и короткозамыкателей, а также произведена модернизация силового оборудования с заменой двух масляных выключателей на вакуумные.

С июля 2026 года специалисты «Россети Урал» ведут реконструкцию силового оборудования на центре питания 110 кВ, отвечающего за надёжность электроснабжения потребителей Косулинского энергоузла – жителей развивающихся населённых пунктов вблизи Екатеринбурга и крупных коттеджных посёлков. Проект обновления подстанции предусматривает замену основного оборудования на более мощное: будут установлены два силовых трансформатора общей мощностью 80 МВА, выполнена модернизация существующих вводных ячеек в закрытом распределительном устройстве 10 кВ.