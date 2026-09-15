Эрмитаж ищет подрядчиков для создания новых выставок и просветительских проектов почти за 40 млн рублей

Государственный Эрмитаж объявил конкурс на выбор подрядной организации для создания новых выставок и просветительских проектов. На эти цели музей выделил 40 миллионов рублей из государственной субсидии, сообщает портал RosTender.info.

Заявки от компаний, готовых взять на себя организацию и техническое сопровождение проектов, принимаются до 22 сентября 2026 года. Победитель конкурса приступит к выполнению обязательств сразу после подписания договора. Все запланированные мероприятия завершатся до 1 апреля 2027 года.

Основная задача предстоящих работ – подготовка временных выставок и постоянных экспозиций, которые позволят посетителям глубже погрузиться в историю искусства. Музей также расширит формат взаимодействия с аудиторией через просветительские программы.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.