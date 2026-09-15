Главгосэкпертиза одобрила оценку влияния на окружающую среду новых энергоблоков Смоленской АЭС

Государственная экологическая экспертиза выдала положительное заключение материалов обоснования лицензии, включая оценку воздействия на окружающую среду, на сооружение энергоблоков № 1 и 2 Смоленской АЭС-2. Это подтверждает на государственном уровне экологическую состоятельность проекта, успех многолетней совместной работы заказчика АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион «Росатома») и генерального проектировщика АО «Атомэнергопроект» (Инжиниринговый дивизион «Росатома»). Об этом было сообщено на заседании оперативного штаба, который состоялся на Смоленской АЭС.

«Мы понимаем ответственность, которая лежит на нас перед жителями региона и будущими поколениями, – отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров. – Энергоблоки будут отвечать строгим природоохранным требованиям. Атомная генерация по определению относится к самым чистым источникам энергии, но общественное доверие к ней формируется не декларациями, а экспертными данными и подтвержденными доказательствами безопасности».

По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачёва, реализация таких амбициозных планов, как строительство АЭС, – это стратегический выбор в пользу низкоуглеродной генерации. Атомная энергетика становится основой «зеленого» энергоперехода, и каждый новый блок – вклад в экологическую устойчивость страны на десятилетия вперед.

Ключевая особенность отраслевого подхода к экологическому сопровождению проекта – работа на опережение. Контрольные точки для исследований в районе строительства были определены еще на этапе проектирования, что позволяет фиксировать текущее состояние окружающей среды и создавать полноценную базу для сравнительного анализа после ввода энергоблоков в эксплуатацию.



«Проект Смоленской АЭС-2 учитывает весь накопленный опыт проектирования и эксплуатации атомных станций с реакторами ВВЭР, которые доказали свою надежность и эффективность в России и за рубежом, и продолжают совершенствоваться. Особое внимание было уделено оценке воздействия на окружающую среду: проведены детальные инженерные изыскания, общественные слушания и математическое моделирование возможных сценариев воздействия», – отметил директор по проектированию Смоленской АЭС-2 АО «Атомэнергопроект» Леонид Лебедев.



В проекте новой станции заложен целый комплекс природоохранных мер. Это и строительство современных очистных сооружений, и применение эффективных газоулавливающих установок. Предусмотрен полный цикл обращения с отходами, замкнутая система охлаждения реактора с использованием градирен, что особенно важно для сохранения экосистемы Десногорского водохранилища. Эксперты Росприроднадзора, выдавая заключение, констатировали, что воздействие будущих энергоблоков на атмосферный воздух, водные ресурсы и почву будет минимальным и не превысит установленных нормативов. Экологическая служба Смоленской АЭС уже контролирует экологическую обстановку в районе строительства и будет делать это на всех этапах жизненного цикла станции.



Напомним, что в декабре 2024 года Правительство России утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. На горизонте до 2035 она в соответствии с дорожной картой в стране планируется построить 12 блоков АЭС средней и большой мощности и 9 малых наземных и плавучих атомных станций, а также ряд энергоблоков за рубежом. Реализованный проект Смоленской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-оптим станет базовым для серийного производства атомных станций большой мощности в России.



В настоящее время на строительно-монтажной базе Смоленской АЭС-2 сооружаются объекты, необходимые для перехода к основному периоду в марте 2027 года. Забетонированы фундаменты цеха по производству фиброопалубки, бетонорастворного хозяйства, монтируются металлоконструкции арматурного хозяйства. На повестке – внутриплощадочная инфраструктура: автодороги, ограждение, освещение, противопожарный водопровод. В конце августа на строительную площадку подана первая линия электропередачи, это позволило обеспечить стройку электроэнергией и круглосуточным освещением, что дает возможность вести работы без привязки к световому дню.

