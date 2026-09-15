Готовность промышленного парка «AFI Пром Алтуфьево» превышает 90 процентов

На северо-востоке Москвы завершается строительство «AFI Пром Алтуфьево» — первого многоэтажного производственного здания формата лайт индастриал. Объект возводится в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) и программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва последовательно развивает современную промышленную инфраструктуру, которая отвечает потребностям технологичных производств и позволяет эффективно использовать городские территории. В районе Отрадное создается промышленный объект площадью более 130 тысяч квадратных метров, где смогут разместиться предприятия обрабатывающей промышленности и компании инновационного сектора. После завершения строительства здесь появится более 3,5 тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест, из которых 890 относятся к программе МПТ. Сегодня готовность промышленного парка уже достигла более 90 процентов», — добавил Анатолий Гарбузов.

Строительство объекта удается завершить высокими темпами, в том числе благодаря применению сборного железобетона в качестве основного конструкционного материала. Значительная часть элементов поступала на площадку в готовом виде, что позволило существенно сократить объем работ, снизить их зависимость от погодных условий и обеспечить стабильное качество конструкций.

«Технопарк возводится в рамках проекта комплексного развития территории. Всего на территории площадью более 29 гектаров возведут свыше 630 тысяч квадратных метров недвижимости, включая еще три технопарка, а также современные жилые дома, многофункциональные комплексы и учебный комплекс со школой на 375 учеников и детским садом для 200 воспитанников», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Строительство здания от подготовительного этапа до приемки проходит под контролем Мосгосстройнадзора.

«Комплекс возводится с октября 2025 года. Инспекторы ведомства проводят выездные проверки на протяжении всего строительно-монтажного цикла. Завершить возведение индустриального парка планируется до конца текущего года», — пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Одной из особенностей проекта станет его многоуровневая организация. «AFI Пром Алтуфьево» станет первым в Москве четырехэтажным промышленным зданием с автомобильными рампами. Они обеспечат грузовому транспорту прямой подъезд к промышленным помещениям на верхних этажах. Такое решение позволит разместить производственные, складские и административные функции в одном месте и упростить внутреннюю логистику предприятий. Автодорога с двумя полосами движения в каждую сторону позволяет осуществлять разгрузку, не создавая препятствий проезжающему транспорту.

«В “AFI Пром Алтуфьево” мы адаптировали международный опыт и концепцию многоуровневых промышленных парков и создали пространство, которое не только органично вписывается в жизнь мегаполиса, но и задает новые стандарты для индустриальной недвижимости Москвы. Проект обеспечит создание новых комфортных рабочих мест, благоприятно скажется на экономике столицы и ее облике. В свою очередь, локализация производства в Москве даст компаниям стратегические преимущества за счет синергии транспорта, инфраструктуры и государственной поддержки», — отметил генеральный директор AFI Development Евгений Поташников.

После завершения строительства «AFI Пром Алтуфьево» станет современной площадкой для размещения предприятий легкой и обрабатывающей промышленности, включая радиоэлектронику и робототехнику. Формат лайт индастриал позволит компаниям разместить в рамках одного объекта не только производственные и складские мощности, но и современное офисное пространство, демонстрационные залы, а также всю необходимую инфраструктуру.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы столицы. Инвесторы возведут более 300 объектов общей площадью 9,7 миллиона квадратных метров. Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие Москвы будет привлечено свыше 3,5 триллиона рублей, что позволит создать порядка 450 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится более 470 проектов КРТ общей площадью свыше 4,7 тысячи гектаров. Реализуют программу по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

