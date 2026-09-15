ИНКАБ после IPO: компания получила деньги, инвесторы ждут результата

У выхода промышленного предприятия на биржу всегда есть торжественная часть: презентации, знакомство с производством, разговоры о технологиях и перспективах, первые сделки и сообщение об успешно привлечённом капитале. Затем начинается гораздо менее зрелищный период, когда обещания приходится сопоставлять с отчётностью, а человеку, купившему акции, решать, готов ли он по-прежнему платить за предложенную ему историю роста. Именно на этом этапе сейчас находится ИНКАБ, чей опыт выхода на фондовый рынок Александр Смильгевич собирается представить коллегам по кабельной отрасли на общем собрании АЭК.

Повод для такого разговора действительно есть, поскольку предприятие смогло привлечь деньги и приступить к погашению кредитов, тогда как новым акционерам ещё предстоит дождаться результата, ради которого они участвовали в размещении. Эти две стороны одной сделки заслуживают одинакового внимания, особенно если опыт ИНКАБ будут рассматривать как возможный пример для других кабельных заводов.

24 июня «Инкаб Холдинг» разместил 20 386 502 акции по 100 рублей, объявленный объём IPO составил около 2,04 млрд рублей с учётом резерва для стабилизации. Компания сообщила более чем о 1 450 новых инвесторах и трёх институциональных участниках, отдельно отметив, что основной объём средств обеспечили крупные профессиональные частные инвесторы. Уже поэтому было бы слишком просто представить всех покупателей доверчивыми новичками, увлечёнными красивой презентацией, ведь среди них, по информации самого эмитента, были люди, для которых оценка бизнеса и инвестиционного риска является привычным занятием. Источник: итоги размещения.

Инвесторы приобрели долю в действующем промышленном бизнесе, однако наличие производства само по себе ещё не отвечает на вопрос, насколько удачной оказалась покупка по предложенной цене и сколько времени потребуется, чтобы она себя оправдала.

Связь размещения с банковскими кредитами существует, причём компания сообщила о ней заранее: ещё 8 июня в опубликованной на RusCable новости говорилось, что средства дополнительной эмиссии планируется направить на снижение долговой нагрузки, сохранив льготное финансирование. Деньги привлекались непосредственно в бизнес, такая конструкция отличается от продажи прежними собственниками своих пакетов с получением средств на личные счета.

Источник: сообщение о подготовке IPO на RusCable.

Поэтому предположение, что за размещением обнаружилось скрытое намерение рассчитаться с банком, не подтверждается, поскольку погашение долга изначально входило в инвестиционное предложение. Для покупателя акция становилась ставкой на то, что снижение процентных расходов позволит компании больше зарабатывать, развивать производство и со временем делиться результатом с акционерами. Разница в положении участников при этом существенна: банк получает погашение обязательства, тогда как новый совладелец принимает предпринимательский риск, без установленного срока возврата вложенных денег.



6 июля ИНКАБ сообщил, что к концу июня досрочно погасил банковские обязательства на 1,04 млрд рублей, ещё более 800 млн рублей тогда планировалось направить Сбербанку до конца июля, после согласования параметров досрочного погашения. Ожидаемую ежегодную экономию на процентах по этим обязательствам компания оценила более чем в 345 млн рублей, и именно здесь находится вполне осязаемая хозяйственная выгода от IPO, хотя ожидаемую экономию за полный год ещё нельзя считать уже заработанной прибылью.

Источник: сообщение о погашении кредитов.

Полугодовая отчётность уточняет масштаб долговой нагрузки: на конец 2025 года кредиты и займы группы без учёта аренды составляли 3,840 млрд рублей, на 30 июня их объём снизился до 2,982 млрд рублей. Это совокупные обязательства перед кредиторами, их нельзя выдавать за отдельный кредит Сбербанка, как нельзя и всё сокращение чистого долга считать погашением банковских займов, поскольку одновременно денежные средства на счетах выросли с 198 млн до 1,341 млрд рублей.

Источник: промежуточная отчётность по МСФО, страницы 6 и 7.

Для оценки результата со стороны инвестора полезно посмотреть на статистику, которую опубликовал сам ИНКАБ со ссылкой на Московскую биржу.

Период 2026 года Средняя цена закрытия, руб. Средний дневной оборот, млн руб. С 24 по 30 июня 96,5 58,5 Июль 73,7 4,6 С 1 по 26 августа 66,3 1,45

Августовская средняя цена оказалась на 33,7% ниже цены размещения, средний дневной оборот относительно первых пяти сессий сократился примерно в 40 раз, относительно июля снизился на 68,5%. Здесь важно соблюдать точность: средняя за период не является котировкой на 15 сентября и не показывает фактический убыток каждого инвестора, но направление изменений видно достаточно отчётливо.

Источник: статистика акционеров и торгов.

В том же раскрытии компания отметила увеличение числа владельцев с 1 457 до 3 321 к концу июля и сохранение позиций у 83% первоначальных инвесторов. Такая статистика характеризует состав акционеров, однако не раскрывает их мотивов: человек может оставаться в капитале из уверенности в перспективах, из нежелания фиксировать убыток или в ожидании более удобного момента для продажи, причём само наличие акций на счёте не означает сохранения первоначального размера пакета.

Снижение торговой активности заслуживает внимания независимо от причин движения цены, поскольку котировка на экране и возможность продать заметный пакет по близкой цене не всегда совпадают. Для сделки нужен встречный спрос, а по одному среднему обороту невозможно определить, насколько быстро конкретный инвестор сможет выйти из бумаги и какой ценой ему это обойдётся.

Условия торгов со временем менялись: 24 июля завершился период стабилизации, после чего к работе приступил маркетмейкер «Юнисервис Капитал», участие которого компания связывала с поддержанием ликвидности и сокращением разницы между ценами покупки и продажи. Такая работа может облегчать совершение сделок, однако сама по себе не предусматривает возвращения акции к цене IPO.

Источник: сообщение о привлечении маркетмейкера.

Своё объяснение происходящему организатор размещения предложил ещё в июле, когда в разборе «Юнисервис Капитал» фигурировала цена закрытия 70 рублей на 14 июля, а снижение связывалось с техническими факторами и общей рыночной обстановкой. Сохранение позиций крупными участниками рассматривалось как аргумент в пользу первоначальной оценки, но для стороннего наблюдателя этого недостаточно, поскольку отсутствие продаж не заменяет расчёта будущих денежных потоков и проверки предпосылок, на которых строилась цена размещения. Источник: разбор торгов от организатора IPOСвоё объяснение происходящему организатор размещения предложил ещё в июле, когда в разборе «Юнисервис Капитал» фигурировала цена закрытия 70 рублей на 14 июля, а снижение связывалось с техническими факторами и общей рыночной обстановкой. Сохранение позиций крупными участниками рассматривалось как аргумент в пользу первоначальной оценки, но для стороннего наблюдателя этого недостаточно, поскольку отсутствие продаж не заменяет расчёта будущих денежных потоков и проверки предпосылок, на которых строилась цена размещения.

Источник: разбор торгов от организатора IPO.

На форуме RusCable разные подходы к этому размещению проявились ещё до появления полугодовой отчётности: участник Евгений предпочитал выждать и рассматривал ОФЗ как альтернативу, Дэн позднее рассказал о небольшой покупке и рассуждал о назначении привлекаемого капитала. Эти сообщения не позволяют судить обо всех инвесторах, зато сохраняют вопросы, возникавшие у отраслевой аудитории непосредственно по ходу событий, когда перспективы предприятия уже обсуждались публично, а рыночная оценка его акций только формировалась. Обсуждение IPO на форуме RusCable.

Пожалуй, наиболее содержательный вопрос к предынвестиционным коммуникациям возникает при чтении собственного материала ИНКАБ от 16 июня, в котором прогноз на 2026 год назван «уже во многом свершившийся факт». Компания говорила о 7,5 млрд рублей выручки, 2,2 млрд EBITDA и 1,3 млрд чистой прибыли, связывая погашение кредитов с последующим ростом финансового результата, переоценкой бизнеса и возможностью выплачивать дивиденды. В такой формулировке прогноз звучал с высокой степенью уверенности, поэтому теперь особенно интересно сопоставить его с фактическими результатами.

Источник: материал для инвесторов перед IPO.

За первое полугодие группа получила 2,116 млрд рублей выручки, на 16% меньше, чем годом ранее, при этом EBITDA выросла до 699 млн рублей, а чистая прибыль составила 298,4 млн рублей против убытка в сопоставимом периоде. Компания объясняла улучшение эффективности изменением продуктового состава и отмечала, что затраты нового производства подводного кабеля уже отражены в отчётности, тогда как основная реализация соответствующей продукции приходилась на июль, поэтому простое удвоение полугодовых показателей не даст корректной оценки всего года.

Источник: финансовые результаты первого полугодия.

Тем не менее оставшаяся задача выглядит масштабной: для достижения годовых ориентиров во втором полугодии необходимы приблизительно 5,384 млрд рублей выручки и 1,002 млрд чистой прибыли, соответственно в 2,54 и 3,36 раза больше результата первых шести месяцев. Такая арифметика не доказывает невыполнимость прогноза, она показывает, какой объём исполнения контрактов и прибыли инвесторам ещё предстоит увидеть, тем более что в августе совет директоров подтвердил ориентиры на 2026 год.

Источник: сообщение об обновлённой стратегии.

Основания рассчитывать на дальнейший рост у предприятия есть: в августе ИНКАБ сообщил о контрактах на подводный кабель стоимостью 2,3 млрд рублей с поставкой в 2027 году, авансах на 1,9 млрд и дополнительном досрочном погашении 518 млн рублей кредитов. Чистый долг на 5 августа компания оценила в 216 млн рублей, однако полученные авансы ещё предстоит отработать, закупив материалы, произведя и поставив продукцию, поэтому улучшение текущей финансовой позиции нельзя автоматически приравнивать к появлению прибыли, доступной для акционеров.

Источник: сообщение о контрактах и авансах.

Выход на биржу также имел свою стоимость: в отчёте об изменениях капитала за полугодие отражены расходы по выпуску акций на 67,532 млн рублей, около 3,3% объявленного объёма IPO, отдельно указан выкуп собственных акций на 164,630 млн рублей. Эти строки имеют разное содержание, складывать их в расходы на продвижение некорректно, а разбивки затрат на организатора, юридическое сопровождение, PR и работу с авторами публикаций представленная таблица не содержит.

Источник: отчётность по МСФО, страница 8.

Подтверждения конкретного бюджета оплаченных блогерских интеграций в изученных материалах нет, поэтому рассуждение о стоимости «прогрева» пока остаётся вопросом к компании. При этом общение с инвесторами продолжилось и после размещения: в августе ИНКАБ принимал клиентов «Цифра брокер», показывал производство и обсуждал финансовые результаты и планы, что стоит учитывать при оценке его информационной открытости. Эта встреча состоялась уже после IPO, относить её к подготовке размещения было бы ошибкой.

Источник: сообщение о встрече с инвесторами.

К предстоящему выступлению Александра Смильгевича таким образом складывается вполне предметный разговор: из чего состояли расходы на размещение, какие предпосылки позволяли ещё в июне столь уверенно описывать годовой прогноз, что обеспечит необходимые результаты второго полугодия и как сама компания оценивает положение человека, купившего её акции на IPO. Для отрасли ответы на эти вопросы могут оказаться не менее полезными, чем рассказ о подготовке презентаций и сборе заявок.

Пока наиболее очевидный результат размещения находится на стороне предприятия, которое получило капитал и возможность уменьшить стоимость своего долга, тогда как инвестиционный результат для новых совладельцев ещё складывается. Падение котировок в первые месяцы не выносит окончательного приговора бизнесу, но и успешный сбор денег не позволяет считать задачу перед акционерами выполненной.

Время покажет, насколько оправданной была предложенная инвесторам оценка, причём проверять её будут вполне конкретные события: исполнение контрактов, годовая прибыль, решения о дивидендах и способность рынка обеспечивать сделки с акциями. Если заявленные планы воплотятся в результат, нынешний период может остаться в истории ИНКАБ трудным началом публичной жизни, если ожидания придётся пересматривать, у покупателей появятся основания внимательнее вернуться к тому, с какой уверенностью эти ожидания формировались. На сегодня компания уже может показать, что ей дало IPO, следующего убедительного ответа ждут люди, которые его профинансировали.