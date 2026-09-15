Кадры не ждут — их растят: вышел новый номер журнала RusCable Инсайдер №378

Пока одни заводы находятся в вечных поисках лучших кадров, другие кардинально меняют подход к этому делу. В новом номере отраслевого журнала RusCable Инсайдер №378 «Индустрия в движении» основной темой выпуска стал образовательный проект «Потенциал», который Режевской кабельный завод реализует совместно с Режевским политехникумом.

В главном материале номера рассказывается, как создавался проект «Потенциал», какие этапы прошли завод и техникум за пять лет и какие условия предприятие предлагает молодым сотрудникам. Это история не только о решении кадрового вопроса, но и о системной подготовке нового поколения специалистов для кабельной отрасли.

Ключевые материалы и спецпроекты:

Режкабель: индустрия в движении. Люди, технологии и решения

18 лет БАШПЛАСТ: принципы в основе ДНК компании

Специальный путь. Сергей Лобанов о технологиях, риске и будущем «Спецкабеля»

Дайджест новостей:

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CHINT расширил флагманскую серию преобразователей частоты NVF7

ОКП «ЭЛКА‑Кабель» презентовало кабели для зарядных станций электромобилей

«Людиновокабель» разработал сборные кабельные выводы и удлинители для аэродромных огней

Выделенные полосы: