Кадры не ждут — их растят: вышел новый номер журнала RusCable Инсайдер №378
15 сент. 2026, 11:13
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Пока одни заводы находятся в вечных поисках лучших кадров, другие кардинально меняют подход к этому делу. В новом номере отраслевого журнала RusCable Инсайдер №378 «Индустрия в движении» основной темой выпуска стал образовательный проект «Потенциал», который Режевской кабельный завод реализует совместно с Режевским политехникумом.
В главном материале номера рассказывается, как создавался проект «Потенциал», какие этапы прошли завод и техникум за пять лет и какие условия предприятие предлагает молодым сотрудникам. Это история не только о решении кадрового вопроса, но и о системной подготовке нового поколения специалистов для кабельной отрасли.
Ключевые материалы и спецпроекты:
- Режкабель: индустрия в движении. Люди, технологии и решения
- 18 лет БАШПЛАСТ: принципы в основе ДНК компании
- Специальный путь. Сергей Лобанов о технологиях, риске и будущем «Спецкабеля»
Дайджест новостей:
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Выделенные полосы:
- Завод Энергокабель — у качества есть поставщик
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- Тепловые системы — решения для обогрева промышленных объектов
- RusCable Практикум — учиться по-новому
- Ассоциация «Электрокабель» — Кабельное сообщество. Инициативы и проекты
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