Кадры не ждут — их растят: вышел новый номер журнала RusCable Инсайдер №378

15 сент. 2026, 11:13
486
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Пока одни заводы находятся в вечных поисках лучших кадров, другие кардинально меняют подход к этому делу. В новом номере отраслевого журнала RusCable Инсайдер №378 «Индустрия в движении» основной темой выпуска стал образовательный проект «Потенциал», который Режевской кабельный завод реализует совместно с Режевским политехникумом.

В главном материале номера рассказывается, как создавался проект «Потенциал», какие этапы прошли завод и техникум за пять лет и какие условия предприятие предлагает молодым сотрудникам. Это история не только о решении кадрового вопроса, но и о системной подготовке нового поколения специалистов для кабельной отрасли.

Ключевые материалы и спецпроекты:

  • Режкабель: индустрия в движении. Люди, технологии и решения
  • 18 лет БАШПЛАСТ: принципы в основе ДНК компании
  • Специальный путь. Сергей Лобанов о технологиях, риске и будущем «Спецкабеля»

Дайджест новостей:

  • Компания Nexans завершила производство кабеля для проекта создания второй соединительной линии между Мальтой и Сицилией
  • «Полиметалл» планирует запуск обогатительной фабрики в Туруханском районе в 2031 году
  • Пермские ученые создали технологию обработки оптоволокна из отечественного сырья
  • CHINT расширил флагманскую серию преобразователей частоты NVF7
  • ОКП «ЭЛКА‑Кабель» презентовало кабели для зарядных станций электромобилей
  • «Людиновокабель» разработал сборные кабельные выводы и удлинители для аэродромных огней

Выделенные полосы:

  • Завод Энергокабель — у качества есть поставщик
  • Xinming приглашает на WIRE SHANGHAI 2026
  • Тепловые системы  — решения для обогрева промышленных объектов
  • RusCable Практикум — учиться по-новому
  • Ассоциация «Электрокабель» — Кабельное сообщество. Инициативы и проекты
  • Цветлит — надёжный кабель из Саранска
  • Ярославский кабель — кабель, которому доверяют
  • Кабельная система «ГЕРДА» — легенда кабельного бизнеса с 1992 года

Скачать PDF. Инсайдер №378 — Индустрия в движении

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку