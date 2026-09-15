Карачаровский механический завод поставит 32 лифта для жилого комплекса в Тюмени

В новых жилых домах Тюмени установят 32 лифта Карачаровского механического завода (КМЗ). Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Московские производители лифтового оборудования участвуют в реализации проектов в разных регионах страны. Карачаровский механический завод поставит для жилого комплекса в Тюмени 32 пассажирских лифта грузоподъемностью 450 и 1000 килограммов. Скорость движения подъемников составит до 1,6 метра в секунду. Предприятие выпустит оборудование с учетом особенностей объектов и требований современного строительства», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Лифты установят в жилом комплексе «Беринг» застройщика «ЭНКО». Подъемники отличаются плавностью хода, оснащены вентиляцией и речевыми информаторами, а в отделке используется нержавеющая сталь. Часть лифтов изготовят с проходными кабинами — двери в них расположены с двух противоположных сторон, что упрощает перемещение пассажиров с учетом планировки здания.

«Для современных жилых комплексов важно, чтобы лифтовое оборудование сочетало надежность и комфорт в ежедневной эксплуатации. При производстве подъемников КМЗ учитывает интенсивность их использования и подбирает технические решения для каждого проекта. Такой подход обеспечивает качественную работу лифтов и удобство для пассажиров», — отметил генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

КМЗ поставляет лифтовое оборудование для жилых и инфраструктурных объектов в регионах страны. Продукция завода соответствует новым требованиям Правительства России по локализации производства. По итогам экспертизы Московской торгово-промышленной палаты она получила необходимые 135 баллов. Такая оценка действует до конца 2031 года и позволяет предприятию продолжать поставки подъемников для различных проектов.

