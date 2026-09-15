Коаксиал возвращается? Есть ли у кабеля из прошлого второй шанс в Ethernet

Первые сети Ethernet работали именно на коаксиальном кабеле. Позже его вытеснила витая пара, а для высокоскоростных соединений всё чаще стали применять оптоволокно. Однако у коаксиала есть важное преимущество: с ростом частоты затухание сигнала в нём увеличивается медленнее. Может ли это снова сделать его востребованным в локальных сетях?

В новой статье на RusCable.Ru рассказывается, почему Ethernet отказался от коаксиального кабеля, какую роль в этом сыграли топология сети и разработки AT&T, а также сравнивает возможности разных типов кабелей. Отдельное внимание уделено гальванической развязке, заземлению, стоимости монтажа и передаче питания по сети.

Способен ли коаксиальный кабель конкурировать с современной витой парой и оптоволокном или его возвращение останется только технически интересной идеей?

Ответ, расчёты и исторический контекст читайте в полной версии материале «Возможен ли возврат к коаксиальным кабелям в сетях Ethernet?» по подписке RusCable Плюс.