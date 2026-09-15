Маркировка кабелей и технологии производства оптических волокон

Основанная в 1929 году австрийская компания Medek+Schoerner GmbH, которая является ведущим в мире лидером по производству оборудования для маркировки кабелей и линий производства оптического волокна, предоставляющим потребителям по всему миру инновационные и надёжные технологические решения, сообщает о своём участии в выставке Wire China 2026, которая пройдёт с 21 по 24 сентября 2026 года в Шанхае.



Учитывая меняющиеся требования, предъявляемые к производству проводов, кабелей и оптического волокна, компания постоянно разрабатывает передовые решения, позволяющие создавать новые конструкции изделий и повышать эффективность производства, качество продукции и надёжность производственных процессов. К последним инновациям относятся следующие технологические решения:

передовая технология производства оптических лент с прерывистым соединением волокон

установки окрашивания и отверждения оптического волокна с использованием энергоэффективных светодиодных установок излучения

инновационная технология кольцевой маркировки оптических волокон

дополнительная, не входящая в стандартный комплект функция памяти для установки нанесения маркировки длины (в метрах) методом горячего тиснения фольгой, обеспечивающая более рациональную эксплуатацию и повышающую надёжность процесса



Объединяя многолетний опыт работы в отрасли с обширными инженерными знаниями, компания Medek+Schoerner поставляет высокопроизводительные машины, предназначенные для сложных условий промышленного производства. Высококвалифицированный персонал компании работает в тесном сотрудничестве с клиентами, разрабатывая индивидуальные специализированные решения, которые помогают трансформировать конкретные требования в практичные и эффективные производственные процессы.



Компания Medek+Schoerner предлагает широкий ассортимент машин для маркировки кабелей и линий производства оптического волокна, в том числе: