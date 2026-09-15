Маркировка кабелей и технологии производства оптических волокон
Основанная в 1929 году австрийская компания Medek+Schoerner GmbH, которая является ведущим в мире лидером по производству оборудования для маркировки кабелей и линий производства оптического волокна, предоставляющим потребителям по всему миру инновационные и надёжные технологические решения, сообщает о своём участии в выставке Wire China 2026, которая пройдёт с 21 по 24 сентября 2026 года в Шанхае.
Учитывая меняющиеся требования, предъявляемые к производству проводов, кабелей и оптического волокна, компания постоянно разрабатывает передовые решения, позволяющие создавать новые конструкции изделий и повышать эффективность производства, качество продукции и надёжность производственных процессов. К последним инновациям относятся следующие технологические решения:
- передовая технология производства оптических лент с прерывистым соединением волокон
- установки окрашивания и отверждения оптического волокна с использованием энергоэффективных светодиодных установок излучения
- инновационная технология кольцевой маркировки оптических волокон
- дополнительная, не входящая в стандартный комплект функция памяти для установки нанесения маркировки длины (в метрах) методом горячего тиснения фольгой, обеспечивающая более рациональную эксплуатацию и повышающую надёжность процесса
Объединяя многолетний опыт работы в отрасли с обширными инженерными знаниями, компания Medek+Schoerner поставляет высокопроизводительные машины, предназначенные для сложных условий промышленного производства. Высококвалифицированный персонал компании работает в тесном сотрудничестве с клиентами, разрабатывая индивидуальные специализированные решения, которые помогают трансформировать конкретные требования в практичные и эффективные производственные процессы.
Компания Medek+Schoerner предлагает широкий ассортимент машин для маркировки кабелей и линий производства оптического волокна, в том числе:
- системы нанесения цветных покрытий на оптическое волокно, включая кольцевую маркировку, линии наложения плотных защитных буферных слоёв и оборудование для испытаний на прочность и контроля качества оптического волокна
- технологические линии для производства волоконно-оптических лент, микромодульных кабелей/компактных конструкций из нескольких оптических волокон, заключённых в общую защитную оболочку и прерывистых лент
- машины для маркировки кабелей: высококачественные принтеры глубокой печати; устройства маркировки со смещением для неровных поверхностей кабелей; устройства, которые наносят на оптическое волокно последовательную маркировку длины в метрах или футах методом тиснения и с использованием горячей фольги; высокоскоростные принтеры для тиснения символов, возвышающихся над поверхностью, или рельефной маркировки; высокопроизводительные устройства кольцевой маркировки; лазерные системы маркировки
- системы видеонаблюдения для контроля качества печати на высокоскоростных печатных машинах
- изготовленные на заказ машины для маркировки кабелей и решения для обработки оптического волокна
- машинные интерфейсы, готовые к работе в режиме Интернета вещей/индустрии 4.0 Компания Medek+Schoerner, твёрдо придерживающаяся принципов инноваций, качества и разработки решений, ориентированных на клиента, продолжает устанавливать отраслевые стандарты в области маркировки кабелей и технологий производства, обработки и модификации оптических волокон.