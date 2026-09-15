Монголия заинтересовалась новым железнодорожным коридором между Россией и Китаем

Монголия заинтересована в реализации проекта железнодорожного коридора между Россией и Китаем через свою территорию. Об этом заявил заместитель председателя правительства страны Нямтайширын Номтойбаяр на встрече с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком.

Стороны обсудили создание совместной рабочей группы России, Монголии и Китая, которая займется согласованием условий инвестирования и строительства железнодорожного коридора. По оценке монгольской стороны, проект может стать важным элементом региональной торговли, логистики и инвестиционного сотрудничества.



Создание транспортного коридора входит в трехстороннюю программу экономического сотрудничества России, Монголии и Китая, действие которой продлено до 2031 года. В обновленный перечень программы включены 33 проекта. В их числе — строительство новой железной дороги между погранпереходами Алтанбулаг на российско-монгольской границе и Замын-Ууд на границе Монголии с Китаем.



Еще один перспективный маршрут предусмотрен стратегией социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Он предполагает развитие Центрально-Евразийского транспортного коридора, включая завершение строительства железной дороги Кызыл — Курагино с последующим выходом к границе Монголии. В перспективе маршрут также может обеспечить связь с Северным морским путем через Енисей.