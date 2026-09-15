Новые BIM-семейства EKF для щитового оборудования и корпусов доступны для Revit

Компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, расширила библиотеку BIM-решений для проектировщиков. В Revit доступны новые семейства щитов и корпусов EKF, которые помогут точнее прорабатывать компоновку электрощитового оборудования и подбирать необходимые решения непосредственно в процессе создания BIM-модели.

В обновленную библиотеку вошли семейства по следующим сериям щитового оборудования: SlimBox, Nova, Unix, Inox, KRATOS, FORT, AleSta и другие.

Новые BIM-семейства разработаны, чтобы упростить работу специалистов на стадии проектирования. Использование готовых элементов в Revit позволяет быстрее формировать проектные решения, повышать точность моделирования и детально прорабатывать размещение щитового оборудования в составе объекта.

Благодаря появлению новых семейств проектировщики могут эффективнее работать с компоновкой корпусов и щитов, визуализировать будущие решения и заранее учитывать особенности размещения оборудования в проекте. Процесс BIM-моделирования становится удобнее, а время на подготовку модели сокращается.

Новые BIM-семейства бренда EKF уже доступны для использования в Revit.

