Первые два дня отдали молодежи: на Сахалине продолжается конференция энергетиков

В Южно-Сахалинске проходят Молодежные дни II Всероссийской научно-практической конференции «Энергетика Дальнего Востока». Конференция открылась днем ранее: 14 сентября состоялся первый Молодежный день. Участники попробовали себя в интерактивных упражнениях на нетворкинг, а на торжественном открытии прозвучали приветственные слова руководителей. В деловой части программы прошла производственная деловая игра, а затем — соревновательная сессия по моделированию энергообъектов.

Программа второго Молодежного дня началась с торжественного открытия и установки на день. Центральным событием стала тренинг-сессия на тему «Публичные выступления. Барьеры и их преодоление», разделенная на теоретическую и практическую части. Юноши и девушки разобрали основные барьеры, мешающие уверенному выступлению, и отработали полученные навыки на практике.

Параллельно для руководителей компаний-организаторов и представителей отрасли и научного сообщества прошел круглый стол «Перспективы взаимодействия образовательных организаций и энергетических компаний. Курс – партнерство». Участники обсудили модели сотрудничества вузов и предприятий, направленные на подготовку инженерных кадров для энергетики Дальнего Востока.

Во второй половине дня состоялась HR-сессия-диалог «Энергия молодых: карьерные перспективы и поддержка в энергетике». Эксперты рассказали о карьерных треках для молодых специалистов, о том, какие производственные и карьерные перспективы открываются сегодня в отрасли, и о мерах поддержки новых сотрудников.

«Первые два дня мы отдали молодежи: интерактивы и тренинги помогли им познакомиться, почувствовать командность, попробовать себя в моделировании энергообъектов. Завтра начинается научно-техническая часть конференции, выступления, исследования и доклады, которые войдут в научный сборник. Уверен, он будет иметь практическую ценность. Нам важно услышать идеи молодых, показать им карьерные перспективы в отрасли и выстроить сопровождение специалиста от студенческой скамьи до работы на предприятиях Дальнего Востока», — отметил генеральный директор ДГК Сергей Иртов.

Завершился день неформальной кросс-функциональной активностью на нетворкинг.

Напомним, II Всероссийская научно-практическая конференция «Энергетика Дальнего Востока» проходит в Южно-Сахалинске с 14 по 18 сентября. Мероприятие собрало порядка 150 участников: энергетиков, студентов, аспирантов, преподавателей и научных деятелей со всей страны, от Москвы до Чукотки.

Организаторами конференции выступили Дальневосточная генерирующая компания и Сахалинэнерго, Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) и СахГУ.

В числе приглашенных экспертов свои доклады представляют генеральный директор ДГК Сергей Иртов, начальник управления по работе с персоналом и организационному развитию Департамента по управлению персоналом и организационному развитию РусГидро Ольга Гаврилова, ректор СахГУ Алексей Огнев, генеральный директор Сахалинэнерго Павел Яковлев и генеральный директор АРЧК Елена Бабина.