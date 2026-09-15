Производственный филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга» завершил испытания опытного образца компакт-прувера

15 сент. 2026, 15:30
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
АО Транснефть - Верхняя В...
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Производственный филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга» завершил первый этап предварительных испытаний опытного образца компакт-прувера. Тесты прошли в испытательном центре филиала.

Компакт-прувер – это высокоточное оборудование, предназначенное для поверки и контроля расходомеров, которые измеряют объем нефти и нефтепродуктов, проходящих по трубопроводам. С его помощью проверяют корректность работы счетчиков нефти непосредственно на магистральных трубопроводах. Доля отечественных комплектующих в изделии достигает 99 %, что полностью соответствует стратегии импортозамещения ПАО «Транснефть».

На текущем этапе специалисты провели гидравлические испытания под давлением 7,9 МПа (в 1,25 выше рабочего), а также проверили работу системы автоматизации, алгоритмы работы компакт-прувера, осуществляли контроль давления, температуры, фиксировали показания точности расхода с помощью мобильного измерительно-вычислительного комплекса и точность измерений. 

Испытания подтвердили, что оборудование соответствует всем требованиям технического задания. В дальнейшем испытания будут продолжены для проверок в более высоких диапазонах расхода жидкости, после чего компакт-прувер отправится на объект эксплуатации. 
 

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