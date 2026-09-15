Ростех и МАИ будут готовить управленцев нового поколения для высокотехнологичной промышленности

Госкорпорация Ростех и Московский авиационный институт (МАИ) подписали соглашение о подготовке специалистов управленческого и финансово-экономического профиля. Документ предполагает разработку новых образовательных программ и целевое обучение студентов, которые в дальнейшем смогут трудоустроиться на предприятия Корпорации. В основе сотрудничества — кадровый прогноз предприятий Ростеха до 2036 года.

Соглашение подписали заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Игорь Завьялов и ректор МАИ Михаил Погосян. Программа сотрудничества рассчитана на период до 2030 года и станет частью пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования, утвержденного Указом Президента России.

Подготовка будет вестись по программам базового и специализированного высшего образования, которые адаптируют и актуализируют в соответствии с требованиями времени. Выпускники освоят профессиональные навыки в сфере нормирования труда, экономики предприятия, бизнес- и финансового моделирования, управления проектами, формирования цепочек поставок и управления закупочной деятельностью в интересах Корпорации и ее предприятий. «РТ-Финанс» как центр компетенций Ростеха в области финансовых услуг обеспечит экспертную проработку содержания профильных модулей.

«Достижение технологического суверенитета России напрямую зависит от людей, которые создают и внедряют прорывные решения. Нам нужны инженеры-управленцы, мыслящие системно, готовые брать на себя ответственность за финансовые решения и стратегические риски. Именно такие кадры станут движущей силой реализации Стратегии развития Ростеха до 2036 года. Московский авиационный институт уже давно является нашим опорным вузом, и мы уверены, что совместными усилиями выстроим систему подготовки, которая задаст новые стандарты для всей отечественной промышленности», — сказал заместитель генерального директора Ростеха Игорь Завьялов.

Набор на новые программы будет осуществляться по целевым и ученическим договорам. Также планируется развитие системы трудоустройства студентов, обучающихся по соответствующим программам высшего образования.

«Подписание данного соглашения — новый виток сотрудничества МАИ с Госкорпорацией Ростех. Перед нами стоит задача обеспечить предприятия Ростеха комплексными инженерами-специалистами управленческого и финансово-экономического профиля на основе кадрового прогноза Корпорации. Будут сформированы конкретные образовательные треки в соответствии с реальными запросами индустрии, которые позволят выпускать специалистов, способных управлять бюджетами, строить бизнес-модели и принимать стратегические решения в интересах оборонно-промышленного комплекса страны», — отметил ректор МАИ, академик РАН Михаил Погосян.

На базе Бизнес-школы МАИ организуют программы повышения квалификации для сотрудников и руководителей предприятий Ростеха. Для студентов вуза разработают дополнительные профессиональные курсы. Кроме того, Академия Ростеха и МАИ будут совместно работать над образовательными проектами и программами, объединяя академический потенциал университета и прикладной опыт Корпорации.

Сотрудничество Ростеха и МАИ развивается более десяти лет. Университет является опорным вузом Корпорации по подготовке инженеров для авиастроительной отрасли. С 2020 года на базе университета реализуется образовательно-профессиональный трек «Крылья Ростеха», нацеленный на практико-ориентированную подготовку студентов. Проект предполагает трудоустройство обучающихся на предприятия Ростеха с первого курса и решение реальных конструкторских задач. Кроме того, на базе МАИ в интересах Корпорации создана Передовая инженерная школа «Индустрия-2050», ведущая исследования и обучение по направлениям «Авиационная и ракетно-космическая техника» и «Двигателестроение».

Новый этап в развитии долгосрочных отношений открыло соглашение о стратегическом сотрудничестве, подписанное в 2024 году. Оно закрепило задачи по совместному решению вопросов технологического лидерства в аэрокосмической отрасли, импортозамещения и создания цифровых сред проектирования. Сегодня Ростех и МАИ продолжают расширять взаимодействие, направленное на усиление интеграции образования и промышленности для достижения национального технологического суверенитета.