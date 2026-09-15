Сергей Собянин: в Москве открылся Музей транспорта

Постоянная экспозиция Музея Транспорта Москвы открылась в историческом здании Гаража Мельникова, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Этот грандиозный проект расскажет об эволюции столичного транспорта и перспективах его развития до 2030 года – от появления конки до запуска беспилотных технологий. Новый музей – не просто рассказ о городском транспорте. Это живая летопись Москвы: через историю конки, трамваев, автобусов и метро музей показывает, как менялись облик города, его архитектура, промышленность и повседневная жизнь москвичей на протяжении более чем полутора веков. Получился один из лучших музеев транспорта в мире», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Глава города отметил, что в здании на Новорязанской улице организовали 13 тематических зон.

«Основу экспозиции составляют 53 оригинальных образца техники, свыше 220 макетов и больше 500 уникальных артефактов. Музей погружает в историю города через 2D- и 3D-ролики, мультимедийные гиды, интерактивные инсталляции. Например, можно представить себя пассажиром первого московского автобуса Daimler и "проехать" от Марьиной Рощи до Останкина. На симуляторах – примерить роль машиниста вагона метро», – рассказал Сергей Собянин.

По его словам, для Московского метрополитена создали подземный этаж: экспозиция расскажет всю историю подземки – от первых метростроевцев. Здесь представлены вагоны разных эпох, в том числе «Номерной» (81-717).

Как уточняется на портале mos.ru, на подземном уровне расположено семь тематических зон:

«Формула метростроя» — о первых метростроевцах и современных технологиях (гигантских проходческих комплексах и двухпутных тоннелях);

«Формула станции». Благодаря интерактивному макету станция метро раскрывается как сложнейший технологический комплекс с системами вентиляции и гермозатворами, машинным залом эскалатора и силовыми подстанциями;

«Формула управления» — о работе единого диспетчерского центра Московского метрополитена, здесь можно примерить роль диспетчера;

«Формула архитектуры» с инсталляцией «Депозитарий». В его ячейках в виде макетов, фотографий, чертежей и видеороликов представлено многообразие архитектурного и художественного облика московского метро;

«Формула развития» — о линиях метрополитена, принципах их проектирования и эффекте, который они оказывают на развитие города;

«Формула вагона» — о технической эволюции вагонов метро. Инженерные решения, обычно скрытые от глаз пассажира, — от тормоза Вестингауза до систем беспилотного движения — вынесены наружу и превращены в интерактивные экспонаты;

«Формула навигации» — об истории навигационных решений — от первых указателей до цифровой экосистемы метро.

«Первый этаж посвящен наземному транспорту. Среди уникальных экспонатов – первый общественный транспорт Москвы, единственная в своем роде конка: трамвай на конной тяге 1872 года, а также трамвайный вагон БФ 1927-го. Постоянная экспозиция также рассказывает о вкладе транспорта в Победу в Великой Отечественной войне. В отдельной зоне представлен символ этого периода – ГАЗ-АА: грузовой автомобиль "полуторка", обеспечивавший движение по "Дороге жизни"», – сообщил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что для Музея Транспорта Москвы отреставрировали объект культурного наследия регионального значения – Гараж для грузовых машин, который в 1920-х годах спроектировал архитектор Константин Мельников, один из лидеров советского авангарда.

«Здание почти столетие служило исключительно утилитарным целям: грузовым гаражом, таксомоторным парком, авторемонтным заводом и автобусным парком, оставаясь закрытым для горожан. Мы разобрали искажавшие облик пристройки, воссоздали витражное остекление и вернули зданию исторический вид. Это первый в стране музей с отдельным детским интерактивным маршрутом, интегрированным в постоянную экспозицию на всем ее протяжении», – добавил Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что в музее создана собственная научная и реставрационная команда, которая занимается изучением, атрибуцией и восстановлением техники и артефактов, поддерживая коллекцию в подлинном и исторически достоверном состоянии.

«Архивно-библиотечный центр включает 50 тыс. документов. Благодаря ему музей станет одной из ведущих профильных научно-исследовательских площадок России и мира. Более того: для учащихся московских колледжей и университетов здесь будут проходить профильные занятия, практикумы и лекции по истории транспорта, инженерии и развитию города», – также написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Глава города отметил, что музейный комплекс спроектирован как открытая городская среда: в зеленый внутренний двор могут войти все желающие – там будут проходить выставки, фестивали, ярмарки. Кроме того, рядом находится гастроквартал «Депо. Три вокзала». Таким образом, получилось новое общественное пространство с большой историей.

«С 15 сентября музей площадью свыше 20 тыс. м² открыт для всех желающих и сможет принимать до 10 тысяч посетителей в день. Добраться до него удобно через транспортный узел "Площадь трех вокзалов" и с помощью единственного в Москве троллейбусного Музейного маршрута "Т", который также является частью Музея Транспорта Москвы. Уверен, он будет очень популярен среди детей, студентов, москвичей и гостей столицы», – заключил Сергей Собянин.