Специалисты «Геоскана» создали трёхмерные модели по снимкам с малых спутников

Компания "Геоскан" на основе серии снимков со спутника "ИнноСат16" при помощи технологий фотограмметрии создала 3D-модель (трёхмерную модель) города Агадир в Марокко. Такая модель позволяет наглядно представить особенности поверхности Земли и использовать полученные данные для дальнейшего анализа территории. Используя метод интерполяции, специалисты получили из фотографий плавное видео пролёта над регионом. Об этом сообщили в пресс-службе "Геоскана".

"Опыт показывает, что Геоскан на текущий момент отработал все выбранные технические решения для собственной платформы и освоил полный цикл получения и обработки данных. Для нас это означает готовность работать с полноценными спутниковыми группировками — осталось только создать и запустить необходимые аппараты на орбиту", — прокомментировал руководитель департамента космических систем ГК "Геоскан" Дмитрий Боровицкий.

Спутник "ИнноСат16" запустили в июле 2025 года с космодрома Восточный. Он стал первым российским космическим аппаратом форм-фактора CubeSat 16U, выведенным на орбиту. ИнноСат16 предназначен для дистанционного зондирования Земли и тестирования бортовых систем будущей группировки ДЗЗ Геоскана. Спутник "ИнноСат16" создали в рамках проекта, реализуемого по грантовой программе "доращивания" поставщиков корпораций (оператор — Центр поддержки инжиниринга и инноваций).

Аппарат оснащён панхроматической камерой производства АО "НПО "Лептон" с пространственным разрешением до 2,5 метров на пиксель при высоте орбиты 500 км. Также на борту установлены две технологические камеры "Циклоп" собственной разработки Геоскана с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами, изначально предназначенные для контроля работоспособности подсистем спутника. Помимо этого камеры позволяют снимать высококачественные фото и видео поверхности Земли, а также проводить видеотрансляции с орбиты. Высокоскоростную передачу данных на Землю обеспечивает передатчик Х-диапазона с пропускной способностью 250 Мбит/с.

Космическое направление в ГК "Геоскан" было открыто в 2021 году, а уже в августе 2022 года на орбиту был выведен первый спутник компании на базе собственной платформы "Геоскан 3U". За всё время работы компания создала и вывела на орбиту 17 спутников форм-факторов CubeSat 3U и 16U для научных экспериментов, отработки технологий связи и дистанционного зондирования Земли.

