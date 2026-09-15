«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ПАО «Россети Ленэнерго» на уровне ruAАA

Агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «Россети Ленэнерго» на наивысшем уровне ruAАA, прогноз по рейтингу стабильный.

По данным «Эксперт РА» рейтинг кредитоспособности «Россети Ленэнерго» обусловлен высокой оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, низкой долговой нагрузкой при высоком уровне процентного покрытия, высокими показателями рентабельности и ликвидности, низким уровнем корпоративных рисков.

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на горизонте 12 месяцев.

С полным содержанием материалов, опубликованных «Эксперт РА», можно ознакомиться на официальном сайте рейтингового агентства https://raexpert.ru/.