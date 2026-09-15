«Газпром нефть» совместно с ТюмГУ будут развивать технологии для роботизации месторождений

Компания и университет планируют объединить усилия для создания систем автоматизации и интеллектуального мониторинга промышленных объектов, а также роботизированных комплексов для автономной работы удалеённых месторождений. Также будут разработаны новые материалы и инженерные решения для добычи в районах вечной мерзлоты, в том числе в области теплотехнического моделирования, повышения надежности скважин и инфраструктуры.

Документом также предусмотрено развитие исследований в сфере нефтепромысловой химии. На протяжении пяти лет начиная с 2020 года специалисты университета разработали для компании десять научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, большинство из которых было посвящено поверхностно-активным веществам и полимерным составам для повышения нефтеотдачи пластов.

"Сотрудничество с компанией помогает включать исследования университета в производственную повестку. Для нас важно, чтобы разработки лабораторий применялись на месторождениях и решали конкретные инженерные задачи, — подчеркнул ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук. — Студенты получают возможность участвовать в реальных проектах еще во время обучения, приобретать практический опыт и формировать портфолио выполненных работ".

Кроме того, на базе Передовой инженерной школы ТюмГУ продолжится обучение на магистерских программах по инжинирингу месторождений, промышленной робототехнике, интегрированному моделированию и геотехнике в зоне вечной мерзлоты, разработанных при участии "Газпром нефти". В рамках этих программ студенты смогут получить как специализированные знания, так и практический опыт, проходя стажировку на месторождениях.

"Сегодня мы реализуем масштабные проекты в зоне вечной мерзлоты и добываем трудноизвлекаемые запасы, разработка которых еще 20 лет назад считалась невозможной. Преодоление новых вызовов перед российским ТЭК требует поддержки со стороны отечественной научной школы. Продолжая многолетнее сотрудничество с Тюменским государственным университетом, мы объединяем фундаментальную научную базу, таланты и свежий взгляд молодых исследователей с технологическими компетенциями нашей компании. Уверен, это поможет решению стоящих перед отечественной энергетикой задач и подготовке специалистов нового поколения" — отметил заместитель начальника департамента по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.