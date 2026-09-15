«Россети Юг» обеспечили электроэнергией новый спортзал в Ленинградском районе Кубани

15 сент. 2026, 17:30
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Юг
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Специалисты филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» присоединили к электросетям компании новый спортивный модульный зал в станице Крыловской Ленинградского района Краснодарского края. Объем предоставленной мощности составил 35 кВт.

Энергетики построили 350 м линии электропередачи распределительной сети и установили современный прибор учета электроэнергии. В работе использовали высокотехнологичные материалы и оборудование российского производства.

Модульный зал предназначен для занятий гиревым спортом, его площадь превышает 400 кв. м. Это первый специализированный зал такого профиля в муниципалитете. Одновременно в нем могут заниматься до 25 человек. 
 

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