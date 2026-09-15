«Россети Юг» узаконили размещение ВОЛС на 130 тысячах опор ЛЭП на Кубани и в Адыгее

С начала года филиал «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» заключил договоры с интернет-провайдерами и обеспечил законность размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на более чем 130 тысячах опор линий электропередачи (ЛЭП) в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Мероприятия направлены на обеспечение безопасности и надежности электроснабжения потребителей регионов.

Добросовестные провайдеры выбирают законный подход: оптоволокно размещают после получения технических условий, проектирования и согласования с электросетевой компанией мест для безопасного монтажа ВОЛС.

Для пресечения неправомерной деятельности провайдеров энергетики регулярно осуществляют рейды для выявления фактов незаконного подвеса ВОЛС. Расчет веса кабеля и его натяжения на опорах обязателен: неучтенная нагрузка может вызвать нештатную ситуацию. Несанкционированный подвес опасен – ЛЭП находятся под высоким напряжением, и нарушители рискуют жизнью.

«Россети Юг» напоминают: компании, желающие использовать опоры ЛЭП для подвеса своего оборудования, должны обратиться в сетевую организацию за получением технических условий. В противном случае незаконные линии связи будут демонтированы.

