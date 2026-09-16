АО «Транснефть – Верхняя Волга» провело профориентационную встречу со школьниками нижегородского лицея

АО «Транснефть – Верхняя Волга» провело профориентационную встречу со школьниками лицея №165 в Нижнем Новгороде. В мероприятии приняли участие более 40 учащихся старших классов. Встреча была направлена на популяризацию инженерных и рабочих специальностей, востребованных в промышленном секторе региона.

Специалист отдела кадров рассказала школьникам об истории и структуре АО «Транснефть — Верхняя Волга», а также об основных направлениях деятельности компании. Школьники узнали, какие специалисты обеспечивают бесперебойное функционирование сложной инфраструктуры, и какие профессии сегодня наиболее востребованы на предприятии. Учащиеся также получили информацию о необходимых знаниях и навыках, которые помогут в построении карьеры в нефтетранспортной сфере. Кроме того, обсуждались перспективы получения профильного образования в технических вузах и дальнейшее трудоустройство в отрасли.

Сотрудничество с учебными заведениями является одним из приоритетных направлений кадровой политики предприятия. Это позволяет готовить квалифицированные кадры с учетом потребностей компании.

