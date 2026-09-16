Энергетики повышают надежность и экологичность Артемовской ТЭЦ

На Артемовской ТЭЦ АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) реализуется обширная программа энергетической устойчивости, направленная на про-дление эксплуатации до 2032 года при совместной работе со Шкотовской ТЭЦ.

«Комплекс работ 2026 года включает 68 мероприятий с повышением эффективности и экологичности работы станции. Уже выполнено 16 мероприятий. В настоящий момент проводит-ся 34 ремонтных мероприятия на котельном, турбинном и насосном оборудовании», – сообщает директор Артемовской ТЭЦ Сергей Мурин.

В цехе топливоподачи в настоящее время ремонтируется оборудование тракта топливопо-дачи, железнодорожных путей и масломазутохозяйства. На размораживающем устройстве идет замена коробов воздуховодов и паропровода.

В электроцехе станции энергетики ведут техобслуживание и ремонт электротехнического оборудования открытых распределительных устройств (ОРУ) 35 кВ, 110 кВ и 220 кВ с нанесени-ем антикоррозионной защиты.

«В котельном цехе станции проводится замена бака запаса конденсата № 2 и участков зо-лопроводов. Ремонтируется оборудование котлоагрегата № 7: ведется замена газоходов от кон-вективной шахты до боровов, рабочих колес дымососов, ремонтируются золоуловители, цикло-ны, сепараторы, воздухоподогреватели, системы пылеприготовления, то есть приводные меха-низмы, шаробарабанных мельниц и мельничных вентиляторов. Аналогичные работы проведены на котлоагрегате № 10», – сообщает начальник отдела подготовки и проведения ремонтов Арте-мовской ТЭЦ Геннадий Таненков.

Турбинный цех реализует комплекс масштабных ремонтно восстановительных и модерни-зационных мероприятий, направленных на повышение надёжности работы станции и улучшение условий труда персонала.

«Работы охватывают как основное оборудование цеха, так и удаленные гидротехнические объекты. Ведется замена трубопроводов пара, систем дренажа, охлаждения, горячего водоснаб-жения и отопления — это ключевые элементы инфраструктуры, от которых напрямую зависит стабильная работа оборудования. Параллельно идёт подготовка к ремонту башенной градирни № 1, играющей важную роль в системе охлаждения», – сообщает начальник турбинного цеха Арте-мовской ТЭЦ Василий Мещеряков.

Особое внимание энергетики уделяют обеспечению надёжной эксплуатации зданий: произ-водится замена кровли на объектах от главного цеха до вспомогательных помещений.

