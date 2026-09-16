Глава «Россетей» Рюмин спрогнозировал рекордную выручку в 2 трлн рублей

Гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным и представил ему прогноз по выручке, инвестициям и объему ремонтной программы. Компания, по его словам, в 2026 году рассчитывает получить рекордную выручку в 2 млрд руб.

За первые шесть месяцев 2026 года выручка компании составила 980 млрд руб. «Россети» ожидают, что по итогам года показатель достигнет рекордных 2 трлн руб. По словам господина Рюмина, это во многом зависит от динамики потребления электроэнергии. В 2025 году выручка по МСФО составила 1,83 трлн руб., в 2024 году — 1,5 трлн руб.

Инвестиционная программа, по оценкам «Россетей», составит около 1 трлн руб. в 2026 году. Сумма примерно на треть превышает показатель 2025-го. В основном инвестиции «Россетей» направлены на регионы с быстрорастущим спросом на электроэнергию, уточнил Андрей Рюмин.

Нынешний объем ремонтной программы «Россетей» на 12% превышает показатель прошлого года и составляет 135 млрд руб. Компания подготовила 10,5 тыс. восстановительных бригад (50 тыс. специалистов) и около 8 тыс. резервных источников электроснабжения (свыше 670 МВт мощности).