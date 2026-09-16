Habsans представит новые решения для кабельного производства на WIRE 2026

С 21 по 24 сентября 2026 года в Шанхае пройдет выставка WIRE 2026, которая объединит ведущих представителей мировой кабельной индустрии. В числе участников — компания Habsans, специализирующаяся на оборудовании и технологических решениях для кабельного производства.

На выставке Habsans будет представлена сразу на двух выставочных площадях. Посетители смогут ознакомиться с оборудованием компании, актуальными технологиями и решениями для производства и модернизации кабельных предприятий.

Одной из ключевых новинок, которую Habsans представит на WIRE 2026, станет новая операционная система для экструзионной линии. Для ее демонстрации компания подготовила интерактивную симуляцию, позволяющую в режиме реального времени ознакомиться с принципами работы системы и управлением экструзионной линией.

Специалисты Habsans также проведут технические консультации и обсудят с посетителями вопросы подбора оборудования, модернизации производственных линий и внедрения новых технологических решений.

Выставочный стенд Habsans будет расположен в Shanghai New International Expo Centre, стенды E5A01–E5A02.

