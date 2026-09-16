Максим Третьяков сообщил о вступлении Ассоциации «Электрокабель» в РСПП

Ассоциация «Электрокабель» (АЭК) вступила в Российский союз промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил президент Ассоциации Максим Третьяков в своём Telegram-канале. Он принял участие в деловом завтраке, на котором президент РСПП Александр Шохин встретился с новыми членами Союза. По словам Третьякова, вступление в РСПП призвано расширить возможности Ассоциации по представлению интересов кабельной отрасли и взаимодействию с органами власти.

«Наша миссия — помогать членам Ассоциации эффективно коммуницировать с властью», — подчеркнул он.

Президент АЭК назвал РСПП наиболее эффективной, по его оценке, межотраслевой площадкой для диалога бизнеса и государства. Членство в Союзе даст Ассоциации возможность обращаться за поддержкой при решении отраслевых вопросов.

Справка о РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей — объединение, представляющее интересы деловых кругов в России и на международном уровне. В его состав входят более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики, а также тысячи промышленных, научных и финансовых организаций.

Среди основных задач РСПП — улучшение деловой среды, развитие взаимодействия бизнеса и власти, совершенствование социально-трудовых отношений и содействие устойчивому развитию компаний. Подробнее — на официальном сайте РСПП.