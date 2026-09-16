На Росэнергофоруме в Уфе обсудят перспективы использования ИИ в энергетике

28-30 октября 2026 года в Уфе пройдут Российский энергетический форум и 32-я специализированная выставка «Энергетика Урала».

Центральным событием станет пленарное заседание «Генерация 2.0», на котором будут обсуждаться актуальные вопросы и приоритеты развития энергетической отрасли России. В рамках деловой программы состоится свыше 30 мероприятий: панельные сессии, круглые столы, научно-практические конференции.

Во время торжественного открытия форума в режиме телемоста будет дан старт новым проектам в энергосистеме Республики Башкортостан, а также состоится церемония награждения группы работников отрасли.

28 октября Башкирская генерирующая компания (ООО «БГК») проводит круглый стол на тему «Перспективы использования робототехники и искусственного интеллекта в энергетике». Основные вопросы, предлагаемые к обсуждению на встрече: опыт применения ИИ и робототехники в БГК и других компаниях отрасли: ожидания, реальность и перспективы; актуальные предложения производителей робототехники для энергетических предприятий; будущее теплогенерации — баланс технологического прогресса с вопросами безопасности, надежности и эффективности.

Традиционно в рамках форума ООО «БГК» проводит цикл профориентационных активностей для молодежи, среди которых научно-познавательный конкурс по теме теплоэнергетики и энергосбережения для учащихся энергетических и подшефных классов ООО «БГК», Энергетический диктант для студентов (совместно с УГНТУ), встречи с энергетиками-профессионалами и живое общение на площадках форума и в рамках мероприятий молодежного дня.

Форум и выставка проходят при поддержке Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания. Генеральный спонсор Российского энергетического форума — ООО «БГК».

Место проведения форума и выставки: выставочный комплекс «Уфа Экспо» (г. Уфа, ул. Менделеева, 158).

По вопросам участия в форуме: +7 (347) 246-42-85, 246 42 81, kongress@bvkexpo.ru

По вопросам участия в выставке: +7 (347) 246-42-38, (347) 246-42-37, energo@bvkexpo.ru

Официальный сайт форума: www.refbvk.ru

Официальный сайт выставок: www.energobvk.ru

Пройти регистрацию: https://energo.bvkexpo.ru

