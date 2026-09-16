На ВЭФ-2026 КРДВ заключила 14 соглашений в сфере транспортной и логистической инфраструктуры на 2,5 трлн рублей

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) на XI Восточном экономическом форуме заключила 14 соглашений о реализации проектов в сфере транспортной и логистической инфраструктуры общим объемом инвестиций 2,5 трлн рублей. В рамках проектов будут созданы международные транспортные коридоры, глубоководные порты, транспортно-логистические и таможенные терминалы, производственно-логистические и складские комплексы. Новые объекты появятся в Республике Саха (Якутия), Бурятии, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Арктической зоне России.

Один из крупнейших проектов предусматривает создание международного транспортного коридора «Мохэ–Найба», который объединит новый пограничный переход с Китаем, глубоководный порт Найба в Якутии и более 2,9 тыс. км новой железнодорожной инфраструктуры. Соглашение о сотрудничестве подписали КРДВ, Республика Саха (Якутия), Фонд «Кристалл роста», Корпорация развития Республики Саха (Якутия), Группа «ВИС», ООО «Таймыр Инвест» и АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии». Проект сформирует новый меридиональный маршрут между Северо-Восточным Китаем, Якутией, Магаданской областью и Трансарктическим транспортным коридором. Планируется создать международный совмещенный пограничный переход с КНР, построить глубоководный порт Найба, железнодорожную линию Нижний Бестях – Найба протяженностью около 1,3 тыс. км и продолжить ее до Магадана еще на 1,67 тыс. км. Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет не менее 1,13 трлн рублей.

Еще одним крупным элементом Трансарктического транспортного коридора станет новый глубоководный район морского порта Архангельска. Соглашение о его строительстве заключили Минвостокразвития России, Правительство Архангельской области, ГК «Росатом» и «СПК Глубоководный порт Архангельск». В составе порта предусмотрены комплекс перегрузки контейнеров и минеральных удобрений, терминалы для угля, нефтяного кокса и генеральных грузов, а также комплекс бункеровки судов. Росатом окажет содействие в разработке ледокольно-транспортной модели и проектной документации.

В Камчатском крае ООО «Высокоширотный логистический терминал «Корф» реализует первый этап проекта по строительству терминала для перевалки сухих и наливных грузов с судов ледового класса на суда неледового класса. Инвестиции в первую очередь составят около 140 млрд рублей. Проект предусматривает создание нефтеналивного комплекса мощностью 40 млн тонн грузов в год с парком хранения около 500 тыс. тонн. Будет создано более 100 рабочих мест.

АО «Контейнерный терминал “Забайкальск”», входящее в группу компаний «НСЗК», создаст на ТОР «Забайкалье» мультимодальный транспортно-логистический центр мощностью 300 тыс. ДФЭ в год. Объем инвестиций составит порядка 14 млрд рублей. На первом этапе будет создано около 300 рабочих мест, после выхода объекта на полную мощность — более 250 дополнительных штатных единиц. ТЛЦ станет вторым этапом транспортно-логистического кластера в Забайкальске и разместится в 4 км от границы с КНР.

ООО «Рейл Лоджистик» построит в Приаргунском и Борзинском муниципальных округах два транспортно-логистических центра совокупной мощностью до 25 млн тонн грузов в год. ТЛЦ «Приаргунск» сможет обрабатывать до 15 млн тонн грузов и 760 контейнеров в сутки, второй центр — до 10 млн тонн и 752 контейнеров в сутки. Общий объем капитальных вложений оценивается в 8,3 млрд рублей. Проекты планируется реализовать на территории ТОР «Забайкалье».

Еще одно соглашение в Забайкалье предусматривает создание первой беспилотной трансграничной транспортной системы перевозки контейнеров между Россией и Китаем. Проект реализуют Корпорация Мосстройтранс при участии Правительства Забайкальского края и КРДВ. Транспортная система свяжет регион с Автономным районом Внутренняя Монголия КНР. Объем частных инвестиций оценивается примерно в 11 млрд рублей с каждой стороны. Пропускная способность линии составит 10 млн тонн грузов в год с перспективой увеличения до 20 млн тонн.

В рамках проекта планируется открыть международные железнодорожные пункты пропуска Староцурухайтуйский в России и Хэйшаньтоу в Китае. Перевозка контейнеров будет осуществляться беспилотным высокоавтоматизированным транспортом железнодорожного типа по выделенному маршруту. Управление движением обеспечит совместный российско-китайский центр.

Также в Забайкальском крае Корпорация «Мосстройтранс» создаст многопрофильный промышленный парк «Красный Камень». Объем инвестиций составит 3 млрд рублей, будет создано 300 рабочих мест. Проект реализуют на ТОР «Забайкалье» на участке площадью 10 га.

В Приморском крае ООО «Рейл Лоджистик» планирует создать транспортно-логистический центр «Хасан» по принципу «сухого порта» с функциями распределительного хаба. Объем инвестиций составит 3,2 млрд рублей. Проектная мощность центра — до 10 млн тонн грузов и до 868 контейнеров в сутки. Он также сможет принимать и отправлять до семи пар поездов в сутки в каждом направлении. Будет создано 60 рабочих мест.

ООО «Дальневосточные Технологии» создаст в Приморье автомобильный таможенно-логистический терминал «Сунгач» и железнодорожный таможенно-логистический терминал «ГРИН ХАБ». Объекты разместят на ТОР «Михайловский». Инвестиции с учетом финансирования операционной деятельности в инвестиционный период составят около 2,8 млрд рублей. Пропускная способность комплекса достигнет 100 грузовых и 75 легковых автомобилей, 10 автобусов и 1,1 тыс. человек в сутки.

В Хабаровске ООО «МЕГА-СТРОЙ-М» построит производственно-логистический парк площадью более 91 тыс. кв. м. Объем инвестиций превысит 7,4 млрд рублей. Объект планируется разместить в Краснофлотском районе города на площадке «Северная».

В Республике Бурятия ООО «Производственно-логистический комплекс “Иволгинский”» построит универсальный складской комплекс для продовольственных и непродовольственных товаров. Объем инвестиций составит 6,2 млрд рублей. Объект разместится на ТОР «Бурятия» в селе Нижняя Иволга на участке площадью более 70 тыс. кв. м. Завершить строительство планируется в 2029 году.