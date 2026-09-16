Новый завод строительной промышленности приступил к выпуску продукции в Зеленограде

В Зеленограде начал работу завод по производству светопрозрачных конструкций и модульных фасадов Первого ДСК — предприятие приступило к выпуску продукции. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Объект построен благодаря использованию сразу двух механизмов городской поддержки — масштабного инвестиционного проекта и программы стимулирования создания мест приложения труда. Завод входит в промышленно-строительный комплекс группы компаний ФСК, который весной этого года открыл Мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва последовательно поддерживает развитие современных предприятий, обеспечивающих строительную отрасль города востребованной продукцией и одновременно формирующих новые рабочие места. Одним из результатов такой поддержки стал завод в Зеленограде, где стартовало производство светопрозрачных конструкций и модульных фасадов. После выхода на проектную мощность ежегодный объем выпуска продукции достигнет 425 тысяч квадратных метров, из которых 159 тысяч придется на ПВХ-конструкции, 82 тысячи — на решения с теплым остеклением и еще 184 тысячи — с холодным. Реализация проекта позволила создать более 140 высокотехнологичных рабочих мест», — добавил Анатолий Гарбузов.

Сейчас предприятие одновременно наращивает объемы выпуска и продолжает формирование штата. Выход завода на полную проектную мощность запланирован на осень текущего года. Выпускаемые конструкции могут интегрироваться в готовые фасадные модули. Такой подход позволяет перенести часть технологических операций со строительной площадки в заводские условия, повысить степень готовности элементов и сократить сроки их последующего монтажа на объектах.

«На каждом этапе производства наши специалисты выполняют все процессы создания изделий по технологии — ламинирование, раскрой, фрезерование, финальную сборку и контроль качества. Это гарантирует, что продукция соответствует нужным характеристикам и служит долго. Готовые алюминиевые конструкции мы доставляем прямо на стройплощадку и монтируем на месте. Окна ПВХ используем в префаб-системах: они поступают на завод в Ростокино, где их устанавливают в железобетонные конструкции и навесные стеновые панели. Так одновременно формируется фасад и закрывается теплый контур здания, что позволяет сократить срок монтажа в 4–6 раз. Это наш ответ на запрос строительного рынка: скорость, предсказуемые сроки и стабильное качество», — рассказал заместитель генерального директора Первого ДСК по префаб-технологиям Валерий Ташматов.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года и являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Благодаря им инвесторы получают возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы столицы. Инвесторы возведут более 300 объектов общей площадью 9,7 миллиона квадратных метров. Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие Москвы будет привлечено свыше 3,5 триллиона рублей, что позволит создать порядка 450 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

