Свыше двух тысяч новых рабочих мест будет создано на юге столицы благодаря реализации промышленных МаИП

В Южном административном округе столицы появятся четыре производства общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина столица последовательно расширяет промышленную базу, и ключевым инструментом для реализации этой цели служат масштабные инвестиционные проекты. Так, в Южном административном округе в рамках МаИП совокупно будут созданы четыре производства общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Здесь разместилось предприятие по выпуску кузовных деталей для легковых автомобилей, а также будут запущены производство обуви из полимерных материалов, кондитерский цех и промышленный технопарк. По мере ввода объектов в эксплуатацию будет создано свыше двух тысячи рабочих мест», — добавил Максим Ликсутов.

Значительный вклад в создание рабочих мест внесет проект пищевого производства, строительство которого началось в 2025 году в районе Бирюлево Западное.

«Пищевые производства, напрямую связанные с обеспечением потребительского рынка, занимают важное место в промышленной инфраструктуре столицы. В рамках масштабного инвестиционного проекта на юге Москвы появится производственный корпус площадью более 30 тысячи квадратных метров, где будет налажен выпуск кондитерских изделий, включая конфеты и халву. Инвестиции в проект оцениваются в 10,5 миллиарда рублей, а его реализация позволит создать около 1,3 тысячи рабочих мест», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Два промышленных МаИП в Южном административном округе уже введены в эксплуатацию: в районе Бирюлево Западное работает производство кузовных деталей для легковых автомобилей компании ООО «ААТ», а в Нагатино-Садовниках — технопарк «Ньютон Плаза».

«Возведение двух производственных объектов проходит под контролем Комитета государственного строительного надзора города Москвы. Работа специалистов гарантирует соответствие построенных зданий требованиям проектной документации и технических регламентов. На двух площадках инспекторы провели суммарно уже семь выездных проверок, в ходе которых оценили качество возводимых конструкций и применяемых материалов», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года и являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Благодаря им инвесторы получают возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест.

