В 30 регионах России установили 270 зарядных станций Ростеха для электромобилей

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Госкорпорации Ростех установил в России 270 электрозарядных станций. Оборудование КРЭТ используется в 30 регионах по всей стране для зарядки легковых электромобилей и городского электротранспорта. 270-я станция была поставлена в Москву, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Электрозарядное оборудование производится на Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех). Предприятие разработало девять моделей мощностью от 22 до 300 кВт для разных типов электротранспорта. Они могут одновременно заряжать до четырех машин, а управление процессом зарядки осуществляется через мобильное приложение.

"Развитие зарядной инфраструктуры — одно из ключевых условий роста электротранспорта в России. Сегодня станции КРЭТ работают от Калининграда до Владивостока. Самая популярная наша модель — "ФОРА ЭЗС-2Д" мощностью 150 кВт — может одновременно заряжать четыре автомобиля. По программе господдержки уже реализовано более 130 таких станций, при этом субсидия Минпромторга компенсирует предпринимателям до 60% стоимости оборудования и его монтажа", — отметил Александр Пан, генеральный директор КРЭТ, член Бюро СоюзМаш России.

К числу наиболее востребованных станций относится "ФОРА ЭЗС-2Д» мощностью 150 кВт. Она оснащена системой динамического распределения мощности между подключенными электромобилями, поддерживает распространенные стандарты зарядки и подходит для 90% машин, представленных на российском рынке. Такое оборудование устанавливается на городских парковках, АЗС и вдоль трасс. В настоящее время наибольшее количество таких ЭЗС работает в Махачкале и Владивостоке.

Для городского электротранспорта КРЭТ разработал специальную ультрабыструю ЭЗС мощностью 300 кВт. Она способна восполнить запас энергии за 24 минуты и рассчитана на эксплуатацию в экстремальных условиях от −30 до +45 °С и рассчитана на более 10 лет службы. Такие пункты установлены в Москве и Красноярске.

Также летом 2026 года КРЭТ презентовал на "ИННОПРОМе-2026" в Екатеринбурге новую "ФОРУ" мощностью 160 кВт. Она может заряжать три автомобиля одновременно. Батарея набирает 80% за 30–60 минут. В такой станции установлены автоматическая система пожаротушения и датчики затопления. Планируется отгрузка первой серийной партии до конца года.