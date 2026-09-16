«Россети Северный Кавказ» отремонтировали более 108 км линий электропередачи в Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» с начала 2026 года выполнили ремонт 108,6 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-6/10 кВ.

Технические мероприятия реализуются в рамках подготовки электросетевого комплекса к пиковым нагрузкам предстоящей зимой.

Энергетики заменили на ЛЭП 549 устаревших изоляторов, 173 дефектные опоры и 21 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП – современный провод российского производства, который отличается повышенной устойчивостью к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование позволяет повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, снизить эксплуатационные затраты, а также минимизировать риск травматизма среди населения в случае нарушения правил электробезопасности.

В настоящее время технические мероприятия проводятся во всех районах республики. До конца года энергетики отремонтируют еще более 70 км линий электропередачи 0,4-6/10 кВ.