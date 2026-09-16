«Россети Юг» установили почти 730 птицезащитных устройств на энергообъектах национального парка в Сочи и Туапсинском округе

С начала 2026 года специалисты «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» установили на 212 опорах высоковольтных воздушных линий электропередачи национального парка в Сочи и Туапсинском округе почти 730 птицезащитных устройств (ПЗУ).

Установка ПЗУ способствует снижению рисков технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса и повышению надежности электроснабжения потребителей.

Оснащение энергообъектов специальным оборудованием необходимо для предотвращения гибели птиц от воздействия электрического тока. Устройства затрудняют посадку и гнездование пернатых над изоляторами и токоведущими частями воздушных линий электропередачи. Места для размещения ПЗУ определяются на основе рекомендаций орнитологов и экологов. Национальный парк в Сочи расположен на Черноморском миграционном пути: весной и осенью здесь пролетают десятки тысяч птиц (гагары, лебеди, гуси, кулики, чайки, хищники), а также редкие и охраняемые виды, например, хищные птицы (гриф, сип, стервятник, бородач).

Бережное отношение к окружающей среде – один из ключевых принципов политики в области устойчивого развития, которую реализует Группа «Россети».