«Татэнерго» в I полугодии увеличило выработку на 7%, выручку по РСБУ – на 22%

Выработка электроэнергии за первое полугодие увеличилась на 7%, до 8,4 млрд кВт•ч, превысив плановый показатель на 15%. Полезный отпуск тепловой энергии вырос на 15%, до 6,65 млн Гкал. Одним из факторов стало снижение средней температуры наружного воздуха в отопительный период на 1,9°C относительно 2025 года.

Совокупные продажи электроэнергии (8,9 млрд кВт•ч) и мощности (4 ГВт) выросли на 16% в денежном выражении, до 33,7 млрд рублей. Поступившие платежи по договорам на оптовом рынке составили 103,8% от начисленной за полугодие суммы.

Просроченная дебиторская задолженность компании на ОРЭМ на 1 июля 2026 года равнялась 396 млн рублей. Более половины этой суммы – 210 млн рублей – пришлось на нереальную к взысканию задолженность.

Общая дебиторская задолженность за отпущенную тепловую энергию увеличилась на 27%, до 700 млн рублей. При этом просроченная задолженность снизилась на 9,7%, до 183 млн рублей. Просроченная задолженность населения сократилась на 23%, до 138 млн рублей.