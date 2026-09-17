Энергетики филиала «Россети Волга» повысили надежность работы четырех энергообъектов в Пензенской области

В рамках ремонтной кампании 2026 года энергетики филиала «Россети Волга» – «Пензаэнерго» провели плановые ремонтные работы на двух высоковольтных линиях электропередачи (ЛЭП) и двух подстанциях 110 кВ.

Так, в рамках капитального ремонта на двух ЛЭП 110 кВ заменено 432 изолятора, 72 гасителя вибрации, а также установлено более 20 птицезащитных устройств.

Кроме того, на участках ЛЭП 0,4-10 кВ заменены более 60 опор и около 11 км неизолированного провода на изолированный. Он обладает повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным явлениям.

На крупных подстанциях энергетики отремонтировали три силовых трансформатора, 13 разъединителей 10 кВ, а также отделители, короткозамыкатели и выключатели.

Всего в текущем году энергетики «Пензаэнерго» планируют отремонтировать более 85 км высоковольтных ЛЭП 35-110 кВ и 68 подстанций 35-110 кВ.

Ремонтная кампания проводится ежегодно для подготовки электросетевого комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду, повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.

