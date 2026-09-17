ФАС предлагает запретить энергетикам быть операторами инфраструктуры для майнинга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена в ближайшее время вынести на общественное обсуждение законопроект о запрете субъектам энергетики (генераторам и сетевым компаниям) выступать в качестве операторов инфраструктуры для майнинга криптовалют. Об этом сообщил замруководителя ФАС Геннадий Магазинов на конференции Совета производителей энергии.

«В ближайшее время планируем вынести на общественное обсуждение законодательство, которое будет распространяться на все субъекты электроэнергетики, в том числе производителей электроэнергии. Оно будет запрещать субъектам электроэнергетики функции оператора майнинговой инфраструктуры. Мы считаем, что нужно разделять эти функции. Мы видим для себя риски, которые связаны с обеспечением физической и ценовой доступности электроэнергии», – сказал он.

С 15 августа 2026 года до 31 декабря 2032 года в Москве, Московской области и на отдельных территориях Курской области действует запрет на майнинг.

20 марта правительство РФ ввело круглогодичный запрет майнинга на территории Бурятии и Забайкальского края. Ограничение будет действовать с 1 апреля 2026 года до 15 марта 2031 года. До этого на части территории обоих регионов действовал сезонный запрет, приходившийся на отопительный период.

Также правительство утвердило перечень регионов и территорий, где майнинг запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Ограничения введены в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, 7 апреля 2025 года правительство распорядилось ввести полный запрет майнинговой деятельности на юге Иркутской области.