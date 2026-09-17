Китай увеличил инвестиции в строительство железных дорог до 511,8 млрд юаней

Инвестиции в основной капитал железнодорожной отрасли Китая в январе–августе 2026 года достигли 511,8 млрд юаней (около $75,7 млрд), увеличившись на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на China State Railway Group.

В стране продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов. В частности, открыто движение на участке Вэньлин – Юйхуань высокоскоростной железной дороги Ханчжоу – Шаосин – Тайчжоу в провинции Чжэцзян. Благодаря этому время поездки на скоростном поезде между Юйхуанем и Ханчжоу сократилось до 1 часа 47 минут.

Продолжаются работы и на других сложных объектах: строятся тоннели в горной местности, мостовые сооружения и ведется укладка путей. В том числе начались путевые работы на самом длинном из строящихся в Китае высокоскоростных железнодорожных мостов.

К концу 2025 года эксплуатационная протяженность железных дорог Китая составляла 165 тыс. км, из которых более 50 тыс. км приходилось на высокоскоростные линии. К 2030 году сеть планируется расширить до 180 тыс. км, включая около 60 тыс. км ВСМ.

Одновременно растут объемы перевозок. За январь–июль 2026 года железными дорогами Китая воспользовались 2,8 млрд пассажиров, что на 4,1% больше год к году. Число поездок иностранных пассажиров увеличилось на 32,5%, до 14,85 млн.

За тот же период железнодорожным транспортом перевезено 2,35 млрд тонн грузов — на 0,7% больше, чем годом ранее.

К 2035 году Китай рассчитывает довести протяженность сети высокоскоростных железных дорог до 70 тыс. км.