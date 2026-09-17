Компания TiniFiber представляет усовершенствованные конструкции оптических кабелей

Американская компания TiniFiber, новатор и обладатель патентов на самые передовые лёгкие волоконно-оптические кабельные системы, была участником ежегодной конференции и выставки BICSI Beyond 2026, которые организует международная профессиональная ассоциация BICSI и которая посвящена инновациям, сотрудничеству и обучению в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Конференция BICSI Beyond 2026 проходила с 30 августа по 2 сентября 2026 года в Лас-Вегасе, Невада, США. Эта конференция помогает уменьшить фрагментацию в секторе коммуникаций для всех типов инфраструктуры: от центров обработки данных и кампусов до городов. В условиях растущей взаимосвязанности систем возникает разрыв: способы их проектирования и реализации не успевают за темпами усложнения. Это приводит к сбоям, переделкам и повышенным рискам проектов. Конференция призвана решить эту проблему, собрав лидеров из сфер инфраструктуры, технологий и строительства для обсуждения рисков на этапах планирования, проектирования и реализации.

Компания TiniFiber представила линейку компактных, лёгких и гибких армированных волоконно-оптических кабельных систем с высокой плотностью волокон, которые не требуют больших затрат на прокладку и монтаж.

Компания также продемонстрировала расширенные возможности, предлагаемые благодаря недавнему приобретению компании CoreLinc, производителя оптического волокна и лидера в области решений для оптической связи. Это приобретение позволяет компании TiniFiber расширить своё присутствие в США и обеспечить более быструю поддержку клиентам по всей Северной Америке.

Линейка кабелей TiniFiber Micro Armor включает варианты для прокладки внутри помещений, на открытом воздухе и непосредственно в земле.

Запатентованная технология производства бронированного оптического микрокабеля Micro Armor Fiber®, который производит компания TiniFiber, предусматривает использование композитной защитной оболочки из стали и кевлара, который на 75% легче, на 65% тоньше и имеет радиус изгиба на 50% меньше, чем аналогичная спирально намотанная алюминиевая броня (AIA). Эти усовершенствования обеспечивают более высокую плотность волокон, благодаря чему такой кабель можно прокладывать в каналах меньшего диаметра с более плотной укладкой, чем кабель с алюминиевой бронёй, и с более крутыми изгибами, сохраняя при этом высокий уровень устойчивости к коррозии, укусам грызунов, влаге, перепадам температур и случайным повреждениям. Эта технология также обеспечивает сокращение времени прокладки и монтажа на 30%. Было также доказано, что она способна даже сократить время прокладки и монтажа на 40%, тем самым снижая затраты на 62,5%.

Технологии компании TiniFiber доступны для использования в системах кондиционирования и безопасности, коммерческих системах, системах волоконно-оптической связи типа FTTH, медицине, солнечной энергетике и возобновляемых источниках энергии, транспорте, центрах обработки данных и промышленных/заводских цехах, а также в других передовых областях применения. Кроме линейки кабелей Micro Armor, демонстрировались готовые волоконно-оптические кабельные сборки высокой плотности, которые объединяют несколько оптических волокон в одном коннекторе, ассортимент инструментов, а также обсуждались решения компании в области тестирования и индивидуальные варианты кабельных конструкций.

Генеральный директор компании TiniFiber Том Артиниан (Tom Artinian) подчеркнул, что спрос на увеличение пропускной способности сети быстро растет, но увеличение этой пропускной способности не обязательно означает увеличение числа участников развёртывания сетей, транспортных средств большего размера или более сложных способов прокладки. Более тонкая, лёгкая и гибкая конструкция кабелей Micro Armor помогает упростить процесс прокладки и монтажа и снизить затраты на развёртывание сети. В сочетании с возможностями, которые компания получила благодаря приобретению компании CoreLinc, клиентам, стремящимся эффективно расширить свои сети, теперь предлагается более полное решение.

