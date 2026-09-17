Надежное электроснабжение конно-спортивного центра в Москве на оборудовании EKF

Решения бренда EKF, представленного в России компанией «Электрорешения», применены на новом конном манеже в Москве. Оборудование обеспечивает стабильное электроснабжение ключевых зон объекта, включая выводной круг и трибуны.

В состав проекта вошли автоматические выключатели в литом корпусе ВА-99М и контакторы бренда EKF. Они установлены во вводном распределительном устройстве и распределительных щитах конно-спортивного центра, где важны безотказная работа и точное управление нагрузками.

Автоматические выключатели в литом корпусе ВА-99М ориентированы на базовый функционал с возможностью подключения аксессуаров и подходят для жилых, коммерческих и промышленных объектов. Линейка охватывает номинальные токи от 16 до 1250 А с предельной отключающей способностью от 25 до 50 кА. Оборудование оснащается термомагнитным расцепителем; доступна также версия с электронным расцепителем. Гарантия составляет 7 лет.

Для управления электрооборудованием на объекте установлены контакторы КМЭ, рассчитанные на токи от 9 до 95 А. Они комплектуются катушками переменного тока напряжением 230 или 400 В; при необходимости возможна их замена на катушки напряжением 24, 36 или 110 В. Модельный ряд универсален и используется для управления трехфазными асинхронными двигателями, освещением, нагревательными установками и другим оборудованием.

Для более высоких токов применяются контакторы серии КТЭ на токи от 115 до 630 А с катушками управления напряжением 230 и 400 В. Эти контакторы рассчитаны на тяжелые условия работы, в том числе на подъемных механизмах, где пуск и торможение сопровождаются высокими перегрузками.

Проект в Москве подтверждает практическую эффективность решений бренда EKF для современной спортивной инфраструктуры, где важны безопасность, надежность и устойчивость энергосистемы при ежедневной эксплуатации.

