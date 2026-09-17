ОСК представила опыт импортозамещения судового оборудования

Представители концерна ОСК «Аврора» приняли участие в конференции «Судоремонт, модернизация, комплектующие», которая состоялась 15 сентября в рамках IX Международного рыбопромышленного форума. Одной из тем деловой программы стала тема импортозамещения судового оборудования при модернизации эксплуатируемого флота.

В качестве спикера от концерна ОСК «Аврора» выступил директор научно-производственного центра «Автоматизация гражданских судов и кораблей» Роман Петров. В своем докладе он представил практический опыт предприятия по модернизации судовых систем, диагностике оборудования, реинжинирингу и сервисному обслуживанию модернизированного оборудования. В числе реализованных проектов – работы специалистов концерна на судах различных классов, таких как ледоколы, танкеры и многофункциональные суда-снабженцы.

Отдельная часть доклада была посвящена концепции современного пульта судоводителя с экраном коллективного пользования, разработанного «Авророй». Многофункциональный комплекс судоводителя состоит из шести экранов с диагональю 55 дюймов, собранных в единый конструктив, и оборудования, состоящего из органов управления судном и радионавигационным комплексом. Это оборудование размещается в пультах по обе стороны от кресла оператора, позволяющего судоводителю комфортно и безопасно управлять всеми процессами на борту. Концепция разработана для оснащения судов рыболовного флота нового поколения.

Международный рыбопромышленный форум – главное конгрессное мероприятие российской рыбной индустрии, на котором обсуждаются важнейшие вопросы экономической эффективности и социальной стабильности, регулирования промысла и конкуренции. На площадке форума определяются основные тенденции социально-экономического и политического развития отрасли, определяются векторы развития сотрудничества и торгово-экономического взаимодействия России с зарубежными партнерами.