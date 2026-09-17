Омская область, Хабаровский край и Красноярский край стали первыми регионами, внедрившими критерий применения организациями Стандарта общественного капитала бизнеса в законы об ответственном ведении бизнеса. Это стало основанием приоритетного доступа этих компаний к субсидиям и другим формам государственного стимулирования.

«Стандарт общественного капитала бизнеса активно внедряется в регионах России. Он является эффективным инструментом оценки вклада компаний в развитие страны и достижение национальных целей. Предоставление мер поддержки предприятиям, соответствующим Стандарту, позволяет более адресно работать с социально ответственным бизнесом, поощрять компании к участию в жизни регионов присутствия», — рассказала генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова.

Как отметила первый заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Ирина Бакаева, Стандарт общественного капитала бизнеса, разработанный по поручению Президента России, становится частью взаимодействия государства и предпринимателей:

«Региональные меры поддержки создают дополнительные стимулы для компаний инвестировать в развитие территорий, повышение качества жизни людей, экологические и социальные проекты. Такой подход позволяет формировать понятную связь между вкладом бизнеса в достижение национальных целей и возможностями, которые регионы предоставляют для его дальнейшего развития».

В настоящее время наиболее широкий пакет мер поддержки предлагает Омская область. Так, например, в регионе предусмотрен льготный заем по программе «Ответственный инвестор» по ставке 1% вместо 5%. Перевозчики на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах получают три дополнительных балла при конкурсном отборе, что повышает их шансы на заключение контракта. С 50 до 100% увеличена возмещаемая доля затрат на приобретение основных средств субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска. Предоставляется приоритет ответственным субъектам при проведении госзакупок в электронном формате бюджетными организациями. Повышены ставки субсидий для сельхозтоваропроизводителей: на 10% — на техперевооружение производства и переработки льна-долгунца и увеличение поголовья крупного рогатого скота, на 20% — на приобретение минеральных удобрений. Предприятия рыбного хозяйства и рыбоводства могут рассчитывать на субсидию с применением повышающего коэффициента 1,2 при возмещении затрат на приобретение оборудования. На муниципальном уровне снижена плата за размещение нестационарных торговых объектов, а также предусмотрены информационно-консультационная поддержка и сокращение сроков предоставления муниципальных услуг. Восемь омских компаний уже получили статус соответствия Стандарту: Агентство развития и инвестиций, ИТП «Град», ЛК «Зерно Сибири», ООО «Краснодарское» и Национальный земельный фонд.

«Мы первые в Сибири, присоединившиеся к проекту по внедрению Стандарта общественного капитала бизнеса. При активном участии бизнеса мы разработали модель управления устойчивым развитием региона, включающую собственную Стратегию достижения целей устойчивого развития до 2030 года под координацией Совета по устойчивому развитию. Утвердили дорожную карту по ее реализации и запустили систему ежегодной публичной отчетности Правительства Омской области о достижении целей устойчивого развития. Убежден, что успешное развитие экономики возможно лишь тогда, когда бизнес активно участвует в улучшении экологической обстановки, обеспечении социальных гарантий и повышении уровня жизни людей», — отметил заместитель председателя Правительства Омской области Андрей Шпиленко.

Для компаний Красноярского и Хабаровского краев предусмотрено содействие в реализации инвестиционных контрактов, а также информационное продвижение их лучших социальных, экологических и других практик в сфере общественного капитала через ведущие региональные СМИ. В дальнейшем предприятиям предоставят право приоритетного доступа к субсидиям, льготным кредитам и другим мерам финансовой поддержки, предусмотренным в рамках реализации государственных программ в этих субъектах России.

Верификация на соответствие Стандарту общественного капитала бизнеса осуществляется на добровольной и безвозмездной основе. Заявка подается через цифровую платформу https://ano-capital.ru, где также размещается актуальный реестр компаний, успешно прошедших оценку. Действие статуса соответствия Стандарту составляет три года, после чего его можно повторно подтвердить.

