Работники АО «Транснефть – Верхняя Волга» провели благотворительную акцию для детей в Республике Марий Эл

Работники АО «Транснефть – Верхняя Волга» приняли участие в благотворительной акции для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в Республике Марий Эл. Инициатива направлена на поддержку семей, воспитывающих детей с таким диагнозом, и создание комфортных условий для их развития и обучения.

Детям были переданы школьные наборы, а также именные подарки, выбранные родителями с учетом индивидуальных предпочтений.

Подобные акции продолжают многолетнюю традицию социальной ответственности и волонтерского движения АО «Транснефть – Верхняя Волга», направленную на оказание помощи нуждающимся и повышение качества жизни в регионах присутствия компании.

