Режкабель укрепляет отраслевое взаимодействие

6 часов назад
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Источник:
Режевской кабельный завод
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На Режевском кабельном заводе состоялся рабочий визит представителей ООО «Камский кабель». Специалисты ознакомились с производственными участками, технологическими процессами и системой контроля качества Режкабеля, обсудили практические подходы к организации производства и выпуску кабельной продукции.

В центре внимания — технологическая эффективность, стабильность качества и современные решения в кабельном производстве. Профессиональный обмен позволил сторонам обсудить актуальные для отрасли производственные практики и требования к продукции.

Открытый диалог между предприятиями помогает развивать профессиональные связи и обмениваться опытом. Для Ржевского кабельного завода такие встречи являются возможность продемонстрировать производственные компетенции и подтвердить высокий уровень организации производства.
 

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Режевской кабельный завод (Режкабель)
OOО «Режевской кабельный завод» одно из самых высокотехнологичных предприятий в уральском регионе, специализирующееся на производстве кабельно-проводниковой продукции. Основные направления деятельности: – кабели монтажные для систем промышленной автоматики – термоэлектродные кабели и провода – кабели контрольные и управления – кабели силовые