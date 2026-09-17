Режкабель укрепляет отраслевое взаимодействие

На Режевском кабельном заводе состоялся рабочий визит представителей ООО «Камский кабель». Специалисты ознакомились с производственными участками, технологическими процессами и системой контроля качества Режкабеля, обсудили практические подходы к организации производства и выпуску кабельной продукции.

В центре внимания — технологическая эффективность, стабильность качества и современные решения в кабельном производстве. Профессиональный обмен позволил сторонам обсудить актуальные для отрасли производственные практики и требования к продукции.

Открытый диалог между предприятиями помогает развивать профессиональные связи и обмениваться опытом. Для Ржевского кабельного завода такие встречи являются возможность продемонстрировать производственные компетенции и подтвердить высокий уровень организации производства.

