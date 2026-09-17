Суд отказал ТГК-2 и структуре ГЭХа в иске о недействительности гарантии по сделке с China Huadian

Арбитражный суд Ярославской области полностью отказал в иске ТГК-2 и «Центрэнергохолдинг» (входит в «Газпром энергохолдинг» и временно управляет контрольной долей Росимущества в ТГК-2) к China Huadian Hong Kong Company Limited, говорится в картотеке арбитражных дел. Решение в полном объёме пока не опубликовано.

В России China Huadian через Huadian Singapore Jiening владеет 51% в ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», ещё 49% – у ТГК-2. ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» было создано в 2011 году для строительства одноимённой электростанции мощностью 450 МВт в Ярославской области. ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 2017 году. Инвестиции в проект оценивались в $571 млн. Первоначально в СП российской стороне принадлежало 51%, китайской – 49%. Но в 2017 году китайская компания выкупила у ТГК-2 ещё 2%, увеличив свой пакет до контрольного.

В 2‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​018 году ТГК-2 хотела выкупить у китайских партнёров 51% ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» и даже получила на это разрешение от ФАС России. Но позже, в том же 2018 году, попыталась через суд принудить уже китайскую компанию выкупить долю свою в ТЭЦ, ссылаясь на неразрешимый корпоративный спор. Суд тогда не удовлетворил требования ТГК-2. В 2021 году ТГК-2 снова заказывала оценку стоимости своей доли в ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». Других подробностей процесса с тех пор не было.

Ещё в 2017 году Хуадянь-Тенинская ТЭЦ получила от China Huadian кредитную линию на сумму до $350 млн. В обеспечение займа ТГК-2 подписала гарантию, по которой обязалась погашать задолженность ТЭЦ пропорционально своей доле в уставном капитале (49%). В июле 2024 года китайская сторона потребовала от ТГК-2 выплатить по гарантии более $100 млн из-за дефолта Хуадянь-Тенинской ТЭЦ по займу.

Но по мнению «Центрэнергохолдинга», гарантия была выдана без получения равноценного встречного предоставления, не сопровождалась увеличением стоимости доли ТГК-2 в СП и не обеспечила дополнительных прав в управлении предприятием. Истец (на тот момент уже структура ГЭХ) считал, что сделка была заключена в условиях сговора с бывшим руководством ТГК-2, нанесла ущерб интересам компании, и требовал признать её недействительной как крупную, совершённую с заинтересованностью и без должного экономического обоснования.

В 2025 году ТГК-2 в своём отчете писала, что ведёт переговоры с China Huadian по условиям погашения задолженности и урегулированию обязательств Хуадянь-Тенинской ТЭЦ перед китайской компанией «с целью обеспечения способности станции непрерывно продолжать свою деятельность». Помимо этого в рамках плана финансового оздоровления ТГК-2 рассматривался вариант рефинансирования займа.

Летом 2023 года Ленинский суд Ярославля принял решение об обращении в доход РФ акций ТГК-2. Основным акционером ТГК-2» с тех пор является Росимущество, на данный момент его доля составляет 83,42%. В октябре 2024 года «Центрэнергохолдинг» получил эти акции в доверительное управление, которое после перерыва было продлено.

ТГК-2 включает в себя 12 ТЭЦ, 30 котельных и четыре предприятия тепловых сетей. Её активы расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ. Установленная мощность электростанций компании составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность – 8,8 тыс. Гкал•ч.