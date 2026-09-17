Уникальный облачный сервис для инженеров-энергетиков разрабатывают в НГТУ НЭТИ

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ создают сервис для автоматической проверки пороговых значений релейной защиты с помощью технологии алгоритмического анализа электрических сетей. Проект стал одним из лучших в конкурсе Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап».

Студент второго курса магистратуры факультета мехатроники и автоматизации НГТУ НЭТИ Владислав Панюшкин разрабатывает уникальный способ проверять уставки релейной защиты — заранее заданные пороговые значения контролируемых параметров, которые вовремя отключают поврежденный участок электрической сети и тем самым помогают избежать аварии. Специальный ГОСТ и приказ Минэнерго обязывают проверять уставки на всех объектах, однако только на расчет параметров одного присоединения уходит несколько часов, а для полной проверки подстанции с десятками присоединений понадобятся недели.

Разработка студента ФМА представляет собой так называемый калькулятор в виде сайта, который позволяет сократить работу до нескольких минут. Работает сервис просто. «Инженер вводит в браузере схему электросети (трансформаторы, линии, оборудование, нагрузки), система автоматически считает токи и параметры защит, проверяет, нет ли ошибок в настройках, находит места, где защиты могут сработать неверно, и сохраняет все в базе данных, чтобы можно было всегда вернуться к проекту», — рассказал Владислав Панюшкин.

Разработчик отметил, что сервис позволит работать с любого устройства, не потребует установки ПО, что важно для пусконаладочных работ прямо на объекте. Кроме того, он, по расчетам автора проекта, в несколько раз дешевле существующих ЕТАР — программных комплексов для моделирования, проектирования, анализа, мониторинга и автоматизации электроэнергетических систем. Стоимость сервиса составляет около 54 000 рублей в год.

«Разработка представляет собой подписочную модель с расчетом в облаке, это гораздо удобнее единовременной лицензии и очень удобно для малых и средних организаций», — подчеркнул Владислав Панюшкин, добавив, что сервис соответствует российским нормативам и включает алгоритм узловых потенциалов по нормативам Минэнерго РФ.

В настоящее время проект выполнен более чем на 30%, разрабатывается программный код для системы расчета. После доработки и тестирования сервиса планируется заключить договоры с организациями энергетической отрасли.

