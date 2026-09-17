В Десногорске прошёл IV экологический фестиваль «ЭКОточка», объединивший более 1 000 участников

Смоленские атомщики организовали экологический праздник для десногорцев и гостей города, на практике показав, как простые действия каждого помогают снижать нагрузку на окружающую среду.

В День города Десногорск Смоленской области стал площадкой для добрых дел и заботе о природе. В АтомПарке прошел IV городской экологический фестиваль «ЭКОточка», который объединил больше тысячи жителей и гостей города. Его организовали активисты волонтерского объединения Смоленской АЭС «Протон» при поддержке администрации и профсоюза атомной станции и города.

«Для нас, атомщиков, забота об окружающей среде – это не просто слова, а часть нашей философии и нашей работы. Смоленская АЭС – это не только надежный источник экологически чистой энергии, но и социально ответственное предприятие. Мы понимаем, что наша главная задача – не просто вырабатывать электроэнергию, но и сохранять природу для будущих поколений», – подчеркнул директор Смоленской АЭС Иван Сидоров, открывая экологический праздник.

Глава Десногорска Анатолий Терлецкий пожелал фестивалю дальнейшего развития и отметил, что интерес к нему с каждым годом растет. «Наш фестиваль действительно уже четвертый год радует нас своими прекрасными достижениями. Уверен, что он будет только набирать обороты, количество участников и локаций – увеличиваться, а наше отношение к природе – только улучшаться», – отметил он.

Одним из знаменательных событий «ЭКОточки» стало награждение победителей конкурса «Собирая, оберегай!». За три сезона этого года неравнодушные жители города сдали 1687 килограммов пластика. В личном зачете 1-е место заняла семья Спасовых, собравшая 119,5 кг. Второй результат – у семьи Чинных – 98 кг. Третьим стал Матвей Янковский с результатом 69 кг.

В коллективном зачете победителем стал Центр образования № 1 «Перспектива» – 132 кг. Второе место занял коллектив управления производственно-технологической комплектации Смоленской АЭС – 130 кг, третье – Смоленский филиал «АО «Атомтехэнерго», собравший 38,5 кг.

Результат работы по сбору вторсырья в буквальном смысле теперь можно потрогать и даже отдохнуть на нем. В АтомПарке установили экошезлонг, изготовленный из переработанных пластиковых крышек. Именно такие превращения лучше всего объясняют смысл «ЭКОточки» – здесь не просто говорят о бережном отношении к природе – участникам предлагают попробовать экологичные решения на практике. В этом году для этих целей работало 10 локаций.

Одной из самых популярных стала «Точка переработки». За четыре года проведения фестиваля была зафиксирована самая длинная очередь на сдачу вторсырья и собран самый большой урожай ресурсов: более 230 кг пластика, более 110 кг батареек, более 250 кг макулатуры. Это почти 600 килограммов вторсырья, которое отправится на переработку, получив второй шанс, вместо того чтобы оказаться на свалке.

Такой результат стал возможен благодаря школьникам и педагогам, воспитанникам детских садов и родителям, трудовым коллективам, семьям, дачникам и всем неравнодушным жителям Десногорска. Самые активные «переработчики» увезли с собой саженцы живой туи, которые будут высажены в том числе на территориях образовательных учреждениях города. Реализовать такую масштабную «Точку переработки» в формате общероссийского движения «Круг жизни» помог конкурс мини-грантов на проведение экологических активностей в атомных городах России.

«Посетили экологический фестиваль всей семьей уже в третий раз, очень радует, что в нашем городе привлекают внимание к проблемам окружающей среды. Для нашей семьи сбор пластика и батареек стал полезной привычкой – приятно, что двое сыновей перенимают такой подход. Фестиваль здорово мотивирует – наш первый маленький шаг начался именно с него. Приятно видеть, сколько семей пришло, будто это большой общий праздник, где все делают одно доброе дело!», – поделилась впечатлениями инженер ЦХООЯТ Смоленской АЭС Евгения Кальченко.

На «Точке контрольной закупки» – собирали продуктовую корзину и старались сделать ее максимально экологичной. На «Точке рационального потребления» составляли собственные чайные смеси из сушеных трав, собранных волонтерами и ветеранами Смоленской АЭС. На «Точке экологичного чаепития» угощали чаем и гороховым супом из съедобной посуды тех, кто посетил все локации, принес вторсырье на переработку, либо поделился впечатлениями о празднике в социальных сетях.

На «Точке здоровья» работали специалисты медико-санитарной части №135, на «Точке добрых дел» волонтеры рассказывали о добровольческих инициативах Десногорска и приглашали всех желающих присоединиться. Юные гости отвечали на вопросы эковикторин, участвовали в мастер-классах по созданию кормушек для птиц, рисовали на экологическую тематику и от души веселились в игровых зонах. В большом павильоне Атомпарка специалисты Смоленской АЭС представили всем желающим экологический отчет предприятия за 2025 год.

В лесной зоне на берегу Десногорского водохранилища волонтеры установили первый в городе «Экоотель для насекомых» и наполнили его природными материалами – шишками, корой, сухой травой, ветками, соломой, глиняными горшками. Теперь у полезных насекомых появилось свое небольшое место в городском парке.

«Мы прошлись по всем локациям, это увлекательно и интересно, – поделилась ведущий инженер ОМиПР Юлия Гришкова. – Внесли свой вклад в наполнение домика для насекомых, на точке контрольной закупки дочь с интересом послушала, какая упаковка экологичная. Приятным сюрпризом стал саженец туи за сданную нами макулатуру и пластик, высадим его возле школы. Фестиваль «Экоточка» – не просто развлечение, он формирует с детства полезные привычки - не засорять окружающую среду».

Чтобы все площадки радовали гостей, и каждый мог включиться в происходящее, большую работу провела команда волонтеров. Они угощали и рассказывали, объясняли и показывали, помогали вязать «шарф единства», веселили малышей и фотографировали в фотозоне.

«Профсоюзная организация всегда была опорой любых социальных проектов, и этот фестиваль мы, конечно, поддержали. Огромное спасибо работникам атомной станции, волонтерам, которые сначала подали идею фестиваля, а потом превратили ее в доброе дело. У нас удивительная природа, уникальный незамерзающий водоем, и наша общая задача – сохранить эту чистоту», – подчеркнул председатель первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС Игорь Хомяков.

Праздник получился по-настоящему душевным и семейным, оставив после себя огромное количество тепла, ярких эмоций и, главное, уверенности в том, что в Десногорске живут замечательные, неравнодушные люди, которые своим примером доказывают: большие перемены начинаются с малого – с одной сданной бутылки и желания сделать мир чище. Именно из таких небольших, на первый взгляд, поступков и складывается среда, в которой хочется жить.

Ранее на ХI Невском экологическом конгрессе в 2025 году генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв отмечал: «Как по техническим, так и по экологическим параметрам атомные технологии на нынешнем уровне развития не оставляют альтернативы своей востребованности. Атомная энергетика сегодня – самая передовая с точки зрения природосбережения и самая устойчивая».