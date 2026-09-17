Xinming Cable Machinery представит оборудование нового поколения на WIRE CHINA 2026

Компания Xinming Cable Machinery примет участие в международной выставке WIRE CHINA 2026, которая пройдет с 21 по 24 сентября в Шанхае. На своем стенде компания представит решения для современного кабельного производства, включая высокоскоростные экструзионные и скруточные линии.

В экспозицию Xinming Cable Machinery войдут:

XM-SJ-120/25 — высокоскоростной экструдер LSZH;

— высокоскоростной экструдер LSZH; XM-SJ-90/25 — высокоскоростной экструдер LSZH;

— высокоскоростной экструдер LSZH; XM-SJ-80/25 — высокоскоростной экструдер LSZH;

— высокоскоростной экструдер LSZH; XM-PJ-1600 — линия скрутки типа Drum Twister;

— линия скрутки типа Drum Twister; XM-TJ-24/500 — линия скрутки клетевого типа.

Участие в WIRE CHINA 2026 станет для Xinming Cable Machinery возможностью продемонстрировать актуальные технологические решения для производителей кабельной продукции и обсудить с представителями отрасли современные требования к производственному оборудованию.

WIRE CHINA 2026

21–24 сентября 2026 года

Шанхай, Китай

Зал E3, стенд E3B03

Представители Xinming Cable Machinery будут рады встретиться с посетителями выставки на стенде компании.