Xinming Cable Machinery представит оборудование нового поколения на WIRE CHINA 2026

8 часов назад
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Источник:
Xinming Cable Machinery
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Компания Xinming Cable Machinery примет участие в международной выставке WIRE CHINA 2026, которая пройдет с 21 по 24 сентября в Шанхае. На своем стенде компания представит решения для современного кабельного производства, включая высокоскоростные экструзионные и скруточные линии.

В экспозицию Xinming Cable Machinery войдут:

  • XM-SJ-120/25 — высокоскоростной экструдер LSZH;
  • XM-SJ-90/25 — высокоскоростной экструдер LSZH;
  • XM-SJ-80/25 — высокоскоростной экструдер LSZH;
  • XM-PJ-1600 — линия скрутки типа Drum Twister;
  • XM-TJ-24/500 — линия скрутки клетевого типа.

Участие в WIRE CHINA 2026 станет для Xinming Cable Machinery возможностью продемонстрировать актуальные технологические решения для производителей кабельной продукции и обсудить с представителями отрасли современные требования к производственному оборудованию.

WIRE CHINA 2026
21–24 сентября 2026 года
Шанхай, Китай
Зал E3, стенд E3B03

Представители Xinming Cable Machinery будут рады встретиться с посетителями выставки на стенде компании.

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Xinming Cable Machinery
Компания "Xinming" была основана в 1984 году и сейчас является одним из самых крупных и успешных производителей кабельного оборудования в Китае. Более чем 25-и летний опыт разработки и производства позволяет "Xinming" предлагать всю линейку оборудования для кабельной промышленности , в полной мере отвечающих мировым требованиям к подобному виду оборудования.  Рекомендовано ChinaCable.Ru. Проверено в проекте ChinaCable Compass.