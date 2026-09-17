«Росатом» установит 150 новых ЭЗС в столице

Согласно условиям контрактов, компания смонтирует 148 быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт каждая и 2 медленные станции мощностью 44 кВт. Это увеличит парк быстрых ЭЗС "Росатома" в столице до 281. Появление новых локаций позволит "Росатом сеть зарядных станций" распределить зарядную сеть равномерно по всем административным округам Москвы. Так быстрая зарядка станет одинаково доступной для жителей разных районов.

"Мы продолжаем системное сотрудничество с городом, расширяя доступную и современную зарядную инфраструктуру. Новые контракты, это закономерный итог нашей работы. Сегодня масштабирование зарядной сети в Москве убирает последние психологические барьеры для водителей — страх "остаться на нуле" теряет актуальность. При этом запас хода и удобство управления электромобилем уже не уступают, а по ряду параметров превосходят уровень комфорта машин с двигателем внутреннего сгорания. Мы рады, что вместе с Москвой создаем условия для перехода на чистый транспорт", — отметил генеральный директор "Росатом сеть зарядных станций" Валерий Маркелов.

"Росатом" уже установил в столице 131 быструю ЭЗС общей мощностью 11,18 МВт. С начала эксплуатации на этих станциях было совершено около 500 тысяч зарядных сессий с общим объёмом отпущенной энергии 12,6 млн кВт/ч. Всего "Росатом" разместил 299 ЭЗС в 16 регионах России.

Кроме столичной сети "Росатом" масштабирует зарядную инфраструктуру и в регионах. В 2025 г. "ТВЭЛ" (Топливный дивизион «Росатома») запустил электрозарядный комплекс общей мощностью 450 кВт в Новосибирске, а также открыл в Калининградской области 5 электрозарядных комплексов различной мощности.