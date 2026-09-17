«Россети Юг» отремонтировали более 2,2 тысячи км ЛЭП в Краснодарском крае и Республике Адыгея

С начала 2026 года специалисты филиала компании «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» в рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду выполнили ремонт более 900 трансформаторных подстанций и порядка 2,2 тысячи км линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 0,4-10 кВ на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

На ЛЭП распределительной сети энергетики заменили более пяти тысяч опор и 14 тысяч изоляторов, а также смонтировали 617 км самонесущего изолированного провода (СИП). СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям, безопасен и практически исключает возможность хищения электроэнергии.

На трансформаторных подстанциях классом напряжения 6-10/0,4 кВ специалисты отремонтировали подстанционное оборудование. В ходе ремонтных работ использовались современные материалы отечественного производства. Энергетики также расчистили прилегающую к энергообъектам территорию, обновили диспетчерские наименования.

При выполнении ремонтов и технического обслуживания энергообъектов специалисты стараются минимизировать неудобства для потребителей: используют резервные схемы электроснабжения на период проведения работ и учитывают погодные условия.

Технические мероприятия необходимы для поддержания оборудования в нормативном состоянии, подготовки электросетевого комплекса к сезонным пикам нагрузок, а также сохранения и повышения системной надежности электросетевого комплекса регионов.