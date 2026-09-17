«Систэм Электрик» показала комплексные решения для ИИ-дата-центров на форуме «ЦОД»

Москва, 17 сентября 2026 года. – Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, инфраструктуры дата-центров и ПО, представила спектр оборудования для строительства и эксплуатации дата-центров на ежегодном международном форуме «ЦОД», который проводится при поддержке Минцифры и более 20 лет является ключевым отраслевым событием.

В этом году участники форума обсуждали ключевые вызовы сегмента: стоимость, сроки строительства и эксплуатации ЦОД, доступность энергетических мощностей, дальнейший рост плотности ИТ-нагрузки.

В рамках деловой программы эксперты «Систэм Электрик» поделились видением современного рынка центров обработки данных, включая будущее ИИ-инфраструктуры.

Дата-центры постепенно проходят путь от уникальных инженерных проектов к более зрелой индустрии, где проверенные решения можно стандартизировать и тиражировать. При этом развитие систем искусственного интеллекта добавляет уникальный элемент в построение топологии ЦОД. Появились центры обработки данных для обучения моделей и для инференса систем ИИ.

«Систэм Электрик» со своей стороны формирует портфель продуктов и сервисов для ЦОД на базе накопленного опыта, создавая проверенные решения для проектного инжиниринга, в то же время предлагая и передовые варианты для инфраструктуры современных ИИ-дата-центров.

Это оборудование и программное обеспечение компания продемонстрировала профессионалам отрасли на своем стенде:

• Цифровая ИТ-стойка Uniprom Rack Digital с интегрированными системами мониторинга и управления SystemeBotz, DC Guard, SystemeBotz AC и SystemeBMU;

• Стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU;

• Новый шкаф распределения питания для оборудования ЦОД Excelente PDPM;

• Источники бесперебойного питания нового поколения Smart-Save Online SRT G2 и Smart-Save Online SRV G2;

• Сервер пограничных вычислений SystemeSmart для работы с российским ПО Systeme Building Operation;

• Частотные преобразователи SystemeVar для насосных и вентиляторных применений;

• Панели оператора SystemeHMI;

• Контроллеры SystemePLC и SystemeHD для диспетчеризации и автоматизации инженерных систем;

• Решения по беспроводному контролю температуры SystemeMeters TM и энергии SystemeMeters Tag;

• Продвинутые анализаторы качества сети SystemeMeters PM;

• Шинопровод SystemeLine B;

• Универсальное решение уровня SCADA Systeme Platform для построения быстродействующих и отказоустойчивых систем автоматизации и диспетчеризации в промышленности, ЦОД (включено в реестр Российского программного обеспечения Минцифры).