Энергоблок №2 Калининской АЭС с 19 сентября выведут в плановый ремонт с модернизацией оборудования

19 сентября 2026 года энергоблок №2 Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») в соответствии с утверждённым графиком будет выведен в плановый средний ремонт.



В ходе ремонтной кампании специалисты Калининской АЭС и АО «Атомэнергоремонт» проведут регламентные работы по перегрузке ядерного топлива, профилактическому ремонту реакторной и турбогенераторной установок, а также выполнят контроль состояния металла основного оборудования.



Помимо типового объёма работ, на энергоблоке №2 будет реализовано девять модернизационных мероприятий, которые затронут отдельные узлы и технологические системы. Всего специалистам предстоит выполнить более 14 тысяч работ различного характера. В ремонтной кампании будут задействованы около двух тысяч человек.



«Качественно проведённый плановый ремонт — основа надёжной и безопасной эксплуатации энергоблока в последующий межремонтный период. Поэтому на каждом этапе ремонта особое внимание будет уделяться точному соблюдению установленных требований и регламентов, слаженному взаимодействию персонала атомной станции с подрядными организациями», — отметил главный инженер Калининской АЭС Руслан Алыев.



Системная работа по повышению надёжности и безопасности действующих энергоблоков создаёт основу для дальнейшего развития атомной энергетики. Как ранее отмечал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв: «В XXI веке устойчивым и экономически приемлемым путём развития энергетики для планеты является атомная энергетика. И нет никакого другого подхода к решению этой задачи, кроме как развития атомных технологий».



Радиационный фон в районе расположения Калининской АЭС и на прилегающей территории соответствует уровню нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.